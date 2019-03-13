В Новосибирске драка водителей в пробке попала на видео

Лента новостейПредложить новость
Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника
123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель
В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации
Новосибирские депутаты возьмут под контроль работу офисов микрозаймов
Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекроют улицу
Сборная России завоевала рекордное количество медалей за всю историю зимних Универсиад
Следком возбудил уголовное дело после гибели горняка на шахте в Кузбассе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири
«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске
Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России
«Народный контроль» выявил фальсифицированное молоко на прилавках Новосибирска
В Новосибирске драка водителей в пробке попала на видеоРубрика: проиcшествия
13.03.2019 12:14
Скриншот видео в группе «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте»
Во время драки на «Тёщином языке» один мужчина лишился верхней части одежды, но продолжал битву с голым торсом.
Новосибирец, стоя в пробке, снял на видеорегистратор драку двух водителей. Видеозапись он выложил в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
На видео можно заметить, что один из дерущихся снял со второго верхнюю часть одежды, из-за чего тому пришлось бороться с голым торсом. Первым решил закончить драку полностью одетый новосибирец. Он сел в грузовик, чтобы поехать дальше по делам. Второй, более активный, «боец» пытался открыть дверь машины и призвать соперника продолжить драку. Водитель грузовика на провокации не поддался и мужчине с голым торсом пришлось сесть в свой микроавтобус и тоже отправиться дальше по своим делам.
Подписчики в группе «АСТ-54», обсуждая драку, пришли к выводу, что очевидцы должны были разнять мужчин, но никто ничего не сделал.
«Люди, что с вами происходит? Почему никто разнять не может? Вообще всем стало всё равно, только снимать научились. У меня нет слов», – прокомментировала происходящее читательница сообщества Валерия Алмаз.
Напомним, в августе на видео попала жестокая драка новосибирских водителей на Димитровском мосту.
Комментарии
Лента новостей
Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника
123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель
В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации
Новосибирские депутаты возьмут под контроль работу офисов микрозаймов
Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекроют улицу
Сборная России завоевала рекордное количество медалей за всю историю зимних Универсиад
Следком возбудил уголовное дело после гибели горняка на шахте в Кузбассе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири
«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске
Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России
«Народный контроль» выявил фальсифицированное молоко на прилавках Новосибирска
Статьи по теме
Стоять будем
Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...
Сибирячка из «Танцев» надела чулки для клипа в заброшенной усадьбе
На YouTube появился страстный клип Full Of FLOUR, автором которого стала уроже...
Новости по теме
Популярное