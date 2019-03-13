В Новосибирске драка водителей в пробке попала на видео

Скриншот видео в группе «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте»

Во время драки на «Тёщином языке» один мужчина лишился верхней части одежды, но продолжал битву с голым торсом.

Новосибирец, стоя в пробке, снял на видеорегистратор драку двух водителей. Видеозапись он выложил в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На видео можно заметить, что один из дерущихся снял со второго верхнюю часть одежды, из-за чего тому пришлось бороться с голым торсом. Первым решил закончить драку полностью одетый новосибирец. Он сел в грузовик, чтобы поехать дальше по делам. Второй, более активный, «боец» пытался открыть дверь машины и призвать соперника продолжить драку. Водитель грузовика на провокации не поддался и мужчине с голым торсом пришлось сесть в свой микроавтобус и тоже отправиться дальше по своим делам.

Подписчики в группе «АСТ-54», обсуждая драку, пришли к выводу, что очевидцы должны были разнять мужчин, но никто ничего не сделал.

«Люди, что с вами происходит? Почему никто разнять не может? Вообще всем стало всё равно, только снимать научились. У меня нет слов», – прокомментировала происходящее читательница сообщества Валерия Алмаз.

Напомним, в августе на видео попала жестокая драка новосибирских водителей на Димитровском мосту.