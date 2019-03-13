В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города

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В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ городаРубрика: общество, проиcшествия
13.03.2019 11:21
фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
В торговом центре «Сан Сити» сегодня утром объявили эвакуацию; причиной стал сигнал о заложенной бомбе.
Эвакуация началась сегодня, 13 марта, в районе 10 часов утра после того, как одному из арендаторов поступил звонок о заложенном взрывном устройстве.
Людей вывели на улицу только из той части здания, где располагается бизнес-центр. По сообщениям очевидцев, торговый комплекс «Сан Сити» продолжил принимать посетителей.
К зданию прибыли автомобили оперативных служб: пожарные, полиция, скорая помощь, а также кинологи с собаками.
Официально прокомментировать ситуацию в силовых ведомствах Новосибирска не смогли.
Напомним, в январе по стране прокатилась череда сообщений о минировании общественных зданий. Несколько эвакуаций прошло и в Новосибирске.
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