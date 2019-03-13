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В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города

Рубрика: общество, проиcшествия

13.03.2019 11:21

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

В торговом центре «Сан Сити» сегодня утром объявили эвакуацию; причиной стал сигнал о заложенной бомбе.

Эвакуация началась сегодня, 13 марта, в районе 10 часов утра после того, как одному из арендаторов поступил звонок о заложенном взрывном устройстве. 

Людей вывели на улицу только из той части здания, где располагается бизнес-центр. По сообщениям очевидцев, торговый комплекс «Сан Сити» продолжил принимать посетителей. 

К зданию прибыли автомобили оперативных служб: пожарные, полиция, скорая помощь, а также кинологи с собаками. 

Официально прокомментировать ситуацию в силовых ведомствах Новосибирска не смогли. 

Напомним, в январе по стране прокатилась череда сообщений о минировании общественных зданий. Несколько эвакуаций прошло и в Новосибирске.

Теги: эвакуация Новосибирск чп

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Минимальный продуктовый набор новосибирцев продолжает дорожать

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сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Строитель-гастарбайтер из Узбекистана вербовал террористов ИГ в Новосибирске через Telegram

сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

Бывший главный дорожник Новосибирска ответит за четвертый мост

сегодня 10:40 Общество 0 Коммент.

Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России

сегодня 09:41 Общество 2 Коммент.

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сегодня 09:14 Общество 0 Коммент.

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