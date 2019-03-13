В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

В торговом центре «Сан Сити» сегодня утром объявили эвакуацию; причиной стал сигнал о заложенной бомбе.

Эвакуация началась сегодня, 13 марта, в районе 10 часов утра после того, как одному из арендаторов поступил звонок о заложенном взрывном устройстве.

Людей вывели на улицу только из той части здания, где располагается бизнес-центр. По сообщениям очевидцев, торговый комплекс «Сан Сити» продолжил принимать посетителей.

К зданию прибыли автомобили оперативных служб: пожарные, полиция, скорая помощь, а также кинологи с собаками.

Официально прокомментировать ситуацию в силовых ведомствах Новосибирска не смогли.

Напомним, в январе по стране прокатилась череда сообщений о минировании общественных зданий. Несколько эвакуаций прошло и в Новосибирске.