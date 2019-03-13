В Новосибирской области районная администрация заказала себе автомобиль почти за 2 млн рублей

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В Новосибирской области районная администрация заказала себе автомобиль почти за 2 млн рублейРубрика: общество
13.03.2019 21:22
фото с сайта pixabay.com
На сайте Госзакупок появился заказ на машину чиновникам с нескромными требованиями.
Администрация Маслянинского района планирует приобрести седан, желательно чёрного цвета, 2017 года выпуска. Стартовая цена закупок — 1,8 млн рублей.
Согласно документам, автомобиль должен быть без пробега. Боковые зеркала авто должны иметь подогрев. Из других требований: климат-контроль, кожаный салон, цветной ЖК дисплей на центральной консоли, аудиосистема и не менее шести динамиков.
Не забыли в районной администрации и про полную безопаность. Помимо сигнализации, салон должен иметь буквально со всех сторон подушки безопасности.
Напомним, в марте стало известно, что МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей.
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