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В Новосибирской области районная администрация заказала себе автомобиль почти за 2 млн рублей

Рубрика: общество

13.03.2019 21:22

фото с сайта pixabay.com

На сайте Госзакупок появился заказ на машину чиновникам с нескромными требованиями.

Администрация Маслянинского района планирует приобрести седан, желательно чёрного цвета, 2017 года выпуска. Стартовая цена закупок — 1,8 млн рублей.

Согласно документам, автомобиль должен быть без пробега. Боковые зеркала авто должны иметь подогрев. Из других требований: климат-контроль, кожаный салон, цветной ЖК дисплей на центральной консоли, аудиосистема и не менее шести динамиков.

Не забыли в районной администрации и про полную безопаность. Помимо сигнализации, салон должен иметь буквально со всех сторон подушки безопасности.

Напомним, в марте стало известно, что МВД России потратит 32 миллиона рублей на переносную машинку для дубликатов ключей.

Теги: госзакупки автомобили деньги

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Предложить новость

В Новосибирской области районная администрация заказала себе автомобиль почти за 2 млн рублей

вчера 21:22 Общество 0 Коммент.

Галкин с юмором отреагировал на обвинения в причастности к покушению на Киркорова

вчера 20:44 Культура 0 Коммент.

Мошковскую амбулаторию перевезли из непригодного здания в закрытую по решению суда школу

вчера 19:24 Общество 0 Коммент.

Застройщик микрорайона «Европейский берег» опроверг сообщения о строительстве дома вместо детсада

вчера 18:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирский худсовет согласовал установку памятника Сталину

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника

вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель

вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам расскажут о продавцах будущего

вчера 16:14 Афиша 0 Коммент.

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации

вчера 15:57 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты возьмут под контроль работу офисов микрозаймов

вчера 15:19 Общество 1 Коммент.

В Барабинске рушится отремонтированный после прямой линии с президентом многоквартирный дом

вчера 15:04 Общество 0 Коммент.

Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекроют улицу

вчера 14:45 Общество 0 Коммент.

Минимальный продуктовый набор новосибирцев продолжает дорожать

вчера 13:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались шесть детских садов и больница

вчера 13:14 Общество 0 Коммент.

Сборная России завоевала рекордное количество медалей за всю историю зимних Универсиад

вчера 12:03 Общество 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело после гибели горняка на шахте в Кузбассе

вчера 12:01 Хроника 0 Коммент.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири

вчера 11:44 Общество 0 Коммент.

«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске

вчера 11:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города

вчера 11:21 Общество 0 Коммент.

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