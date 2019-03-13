В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ИНЦИДЕНТ НОВОСИБИРСК» СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

В Новосибирске в начале рабочего дня посетителей и работников одного из крупнейших многофункциональных комплексов левобережья вывели на улицу.

Причиной эвакуации людей из МФК «Сан Сити» стало сообщение о взрывном устройстве. Как рассказала Сиб.фм заместитель директора по маркетингу и рекламе Мария Александрова, одному из арендаторов поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве.

«Это было где-то в районе 10 часов утра. Информацию сразу же передали охране бизнес-центра. Было принято решение в ручном режиме включить оповещение об эвакуации», – сообщила она.

Одновременно с началом эвакуации персонала и арендаторов бизнес-центра на место вызвали оперативные службы. Прибыли сотрудники МЧС, пожарные, кинологи, специалисты скорой помощи.

Всё здание было тщательно обследовано. Никаких предметов, угрожающих жизни и здоровью людей не обнаружено.

«Вся операция заняла чуть больше часа. Все сотрудники вернулись на свои места и приступили к работе», – сообщила заместитель директора МФК «Сан-Сити» по маркетингу и рекламе Мария Александрова.

Напомним, в феврале в Новосибирске около трёх тысяч человек эвакуировали из-за ложных сообщений о минированиях.