В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации

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В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуацииРубрика: общество, проиcшествия
13.03.2019 15:57
ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ИНЦИДЕНТ НОВОСИБИРСК» СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
В Новосибирске в начале рабочего дня посетителей и работников одного из крупнейших многофункциональных комплексов левобережья вывели на улицу.
Причиной эвакуации людей из МФК «Сан Сити» стало сообщение о взрывном устройстве. Как рассказала Сиб.фм заместитель директора по маркетингу и рекламе Мария Александрова, одному из арендаторов поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве.
«Это было где-то в районе 10 часов утра. Информацию сразу же передали охране бизнес-центра. Было принято решение в ручном режиме включить оповещение об эвакуации», – сообщила она.
Одновременно с началом эвакуации персонала и арендаторов бизнес-центра на место вызвали оперативные службы. Прибыли сотрудники МЧС, пожарные, кинологи, специалисты скорой помощи.
Всё здание было тщательно обследовано. Никаких предметов, угрожающих жизни и здоровью людей не обнаружено.
«Вся операция заняла чуть больше часа. Все сотрудники вернулись на свои места и приступили к работе», – сообщила заместитель директора МФК «Сан-Сити» по маркетингу и рекламе Мария Александрова.
Напомним, в феврале в Новосибирске около трёх тысяч человек эвакуировали из-за ложных сообщений о минированиях.
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