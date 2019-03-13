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В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации

Рубрика: общество, проиcшествия

13.03.2019 15:57

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ИНЦИДЕНТ НОВОСИБИРСК» СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

В Новосибирске в начале рабочего дня посетителей и работников одного из крупнейших многофункциональных комплексов левобережья вывели на улицу. 

Причиной эвакуации людей из МФК «Сан Сити» стало сообщение о взрывном устройстве. Как рассказала Сиб.фм заместитель директора по маркетингу и рекламе Мария Александрова, одному из арендаторов поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве. 

«Это было где-то в районе 10 часов утра. Информацию сразу же передали охране бизнес-центра. Было принято решение в ручном режиме включить оповещение об эвакуации», – сообщила она. 

Одновременно с началом эвакуации персонала и арендаторов бизнес-центра на место вызвали оперативные службы. Прибыли сотрудники МЧС, пожарные, кинологи, специалисты скорой помощи. 

Всё здание было тщательно обследовано. Никаких предметов, угрожающих жизни и здоровью людей не обнаружено. 

«Вся операция заняла чуть больше часа. Все сотрудники вернулись на свои места и приступили к работе», – сообщила заместитель директора МФК «Сан-Сити» по маркетингу и рекламе Мария Александрова. 

Напомним, в феврале в Новосибирске около трёх тысяч человек эвакуировали из-за ложных сообщений о минированиях.

Теги: эвакуация терроризм Новосибирск

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В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:40 Общество 0 Коммент.

Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России

сегодня 09:41 Общество 2 Коммент.

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