Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России

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Рубрика: общество

13.03.2019 09:41

Фото с сайта pixabay.com

В Министерстве здравоохранения начали реализацию проекта по противодействию употребления табака; согласно ему, к 2030 году потребление табачной продукции россиянами должно снизиться до 5 %.

Министерство здравоохранения России разработало проект по снижению употребления табака в России. Согласно этому проекту, к 2050 году сигареты исчезнут с отечественных прилавков. Об этом сообщил вчера, 12 марта, на выступлении в Совете Федерации заместитель главы Минздрава Олег Салагай.

Документ, в котором описан этот проект, называется «Концепция осуществления госполитики в области противодействия табаку». Эту концепцию уже внесли на рассмотрение правительства. Согласно этому документу, к 2030 году процент употребления табака снизится до 5 %, а к 2050 году сигареты совсем исчезнут с российских прилавков.

Этот проект уже согласовали с министерствами просвещения, культуры, транспорта, ФНС и Росстатом.

Напомним, 7 марта 2019 года Госдума приняла закон о запрете фейковых новостей.

Теги: запрет Минздрав закон

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сегодня 10:40 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

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