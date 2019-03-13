2 балла
+1
65.59 74.02
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирской области районная администрация заказала себе автомобиль почти за 2 млн рублей

сегодня 21:22 Общество 0 Коммент.

Галкин с юмором отреагировал на обвинения в причастности к покушению на Киркорова

сегодня 20:44 Культура 0 Коммент.

Мошковскую амбулаторию перевезли из непригодного здания в закрытую по решению суда школу

сегодня 19:24 Общество 0 Коммент.

Застройщик микрорайона «Европейский берег» опроверг сообщения о строительстве дома вместо детсада

сегодня 18:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирский худсовет согласовал установку памятника Сталину

сегодня 18:32 Общество 0 Коммент.

Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника

сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам расскажут о продавцах будущего

сегодня 16:14 Афиша 0 Коммент.

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты возьмут под контроль работу офисов микрозаймов

сегодня 15:19 Общество 1 Коммент.

В Барабинске рушится отремонтированный после прямой линии с президентом многоквартирный дом

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекроют улицу

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Минимальный продуктовый набор новосибирцев продолжает дорожать

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались шесть детских садов и больница

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Сборная России завоевала рекордное количество медалей за всю историю зимних Универсиад

сегодня 12:03 Общество 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело после гибели горняка на шахте в Кузбассе

сегодня 12:01 Хроника 0 Коммент.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Застройщик микрорайона «Европейский берег» опроверг сообщения о строительстве дома вместо детсада

Рубрика: общество

13.03.2019 18:53

фото с сайта компании «сибакадемстрой»

Крупная новосибирская компания-застройщик заявила, что не планирует нарушать генплан Новосибирска.

10 марта жители микрорайона «Европейский берег» записали видеообращение к мэру Новосибирска. Людей возмутили сообщения о том, что на земельном участке, зарезервированном под строительство детского сада, застройщик может возвести высотку. Садик, согласно распространённой информации, должен стать лишь пристройкой. Это существенно сократит количество мест – с 320 запланированных до 100. 

Сиб.фм направил официальный запрос в «Сибакадемстрой». Застройщик «Европейского берега» назвал информацию о возведении вместо садика высотного дома несоответствующей действительности. 

Из официального ответа следует, что мэрией Новосибирска строительство сада на 320 мест запланировано на 2027 год в соответствии с Программой комплексного развития социальной инфраструктуры города на 2017–2030 годы. 

Но с учётом объёма застройки микрорайона и нормативов количества мест в детских садах строительная компания рассматривают вариант возведения в микрорайоне дополнительного детского сада на 100 мест. Финансировать работы будет сам застройщик, а садик должен появиться не позднее весны 2022 года.

Кроме этого застройщик в своем ответе отмечает, что нормативы обеспеченности жителей местами в детских садах на данный момент не нарушены. Просто работающий детский сад № 389 не рассчитан на детей из соседних микрорайонов, посещающих этот  садик, и из-за этого появляются очереди. 

Сейчас места в детском саду ждут более 1200 маленьких жителей Октябрьского района. 

 

Напомним, 11 марта стало известно, что лицей «Надежда Сибири» подал в арбитражный суд иск к ООО «АльянсСтрой» против строительства высотки напротив образовательного учреждения.

 

Теги: строительство дети Новосибирск

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирской области районная администрация заказала себе автомобиль почти за 2 млн рублей

сегодня 21:22 Общество 0 Коммент.

Галкин с юмором отреагировал на обвинения в причастности к покушению на Киркорова

сегодня 20:44 Культура 0 Коммент.

Мошковскую амбулаторию перевезли из непригодного здания в закрытую по решению суда школу

сегодня 19:24 Общество 0 Коммент.

Застройщик микрорайона «Европейский берег» опроверг сообщения о строительстве дома вместо детсада

сегодня 18:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирский худсовет согласовал установку памятника Сталину

сегодня 18:32 Общество 0 Коммент.

Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника

сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель

сегодня 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам расскажут о продавцах будущего

сегодня 16:14 Афиша 0 Коммент.

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты возьмут под контроль работу офисов микрозаймов

сегодня 15:19 Общество 1 Коммент.

В Барабинске рушится отремонтированный после прямой линии с президентом многоквартирный дом

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекроют улицу

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Минимальный продуктовый набор новосибирцев продолжает дорожать

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались шесть детских садов и больница

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Сборная России завоевала рекордное количество медалей за всю историю зимних Универсиад

сегодня 12:03 Общество 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело после гибели горняка на шахте в Кузбассе

сегодня 12:01 Хроника 0 Коммент.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
11.03.2019

Большие мосты маленького города

Приостановка работ по четвёртом...

Читать далее
Image
06.03.2019

Гендиректор ГК «Стрижи»: рынок не готов к переходу на проектное финансирование

Большинство строительных проектов не пройдут банковский стресс-тест, а банкиры пока не заинте...

Читать далее
Image
26.02.2019

Дома из чисел и пикселей

Готова ли строительная отрасль Новосибирска к ...

Читать далее
Image
31.01.2019

Строй по смарту

Правила жизни строителей, которые выжили в кризис и стали силь...

Читать далее
Image
25.12.2018

Шесть телебашен каждый год

ГК «Расцветай» наращивает объёмы строительства

Читать далее
Image
24.12.2018

Новостройка за миллион

Сибиряки начали раскупать квартиры в новых микро...

Читать далее

Новости по теме

Уволенный с работы иркутянин забил начальника трубой и спрятался в Новосибирске сегодня 15:52 В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города сегодня 11:21 Бывший главный дорожник Новосибирска ответит за четвертый мост сегодня 10:40

Популярное

Image

Жительница Новосибирска пропала при странных обстоятельствах

Image

Новосибирская биатлонистка показала второй результат российской с...

Image

Опрос: кого нужно выдвинуть кандидатом в мэры Новосибирска?

Image

Под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Image

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

Image

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

Image

В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

Image

Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в Новосибирске

Image

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

Image

69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опас...

Image

Полсотни феминисток вышли на пикет в честь 8 Марта в центре Новос...

Image

Следком начал проверку после конфликта ученицы и сотрудницы болот...

Image

Приход весны в Новосибирск задержат сильные ветра