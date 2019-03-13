Застройщик микрорайона «Европейский берег» опроверг сообщения о строительстве дома вместо детсада

Лента новостейПредложить новость
Галкин с юмором отреагировал на обвинения в причастности к покушению на Киркорова
Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника
123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель
В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации
Новосибирские депутаты возьмут под контроль работу офисов микрозаймов
Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекроют улицу
Сборная России завоевала рекордное количество медалей за всю историю зимних Универсиад
Следком возбудил уголовное дело после гибели горняка на шахте в Кузбассе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири
«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске
Застройщик микрорайона «Европейский берег» опроверг сообщения о строительстве дома вместо детсадаРубрика: общество
13.03.2019 18:53
фото с сайта компании «сибакадемстрой»
Крупная новосибирская компания-застройщик заявила, что не планирует нарушать генплан Новосибирска.
10 марта жители микрорайона «Европейский берег» записали видеообращение к мэру Новосибирска. Людей возмутили сообщения о том, что на земельном участке, зарезервированном под строительство детского сада, застройщик может возвести высотку. Садик, согласно распространённой информации, должен стать лишь пристройкой. Это существенно сократит количество мест – с 320 запланированных до 100.
Сиб.фм направил официальный запрос в «Сибакадемстрой». Застройщик «Европейского берега» назвал информацию о возведении вместо садика высотного дома несоответствующей действительности.
Из официального ответа следует, что мэрией Новосибирска строительство сада на 320 мест запланировано на 2027 год в соответствии с Программой комплексного развития социальной инфраструктуры города на 2017–2030 годы.
Но с учётом объёма застройки микрорайона и нормативов количества мест в детских садах строительная компания рассматривают вариант возведения в микрорайоне дополнительного детского сада на 100 мест. Финансировать работы будет сам застройщик, а садик должен появиться не позднее весны 2022 года.
Кроме этого застройщик в своем ответе отмечает, что нормативы обеспеченности жителей местами в детских садах на данный момент не нарушены. Просто работающий детский сад № 389 не рассчитан на детей из соседних микрорайонов, посещающих этот садик, и из-за этого появляются очереди.
Сейчас места в детском саду ждут более 1200 маленьких жителей Октябрьского района.
Напомним, 11 марта стало известно, что лицей «Надежда Сибири» подал в арбитражный суд иск к ООО «АльянсСтрой» против строительства высотки напротив образовательного учреждения.
Комментарии
Лента новостей
Галкин с юмором отреагировал на обвинения в причастности к покушению на Киркорова
Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника
123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель
В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации
Новосибирские депутаты возьмут под контроль работу офисов микрозаймов
Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекроют улицу
Сборная России завоевала рекордное количество медалей за всю историю зимних Универсиад
Следком возбудил уголовное дело после гибели горняка на шахте в Кузбассе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири
«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске
Статьи по теме
Гендиректор ГК «Стрижи»: рынок не готов к переходу на проектное финансирование
Большинство строительных проектов не пройдут банковский стресс-тест, а банкиры пока не заинте...
Строй по смарту
Правила жизни строителей, которые выжили в кризис и стали силь...
Новости по теме
Популярное