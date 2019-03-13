Застройщик микрорайона «Европейский берег» опроверг сообщения о строительстве дома вместо детсада

фото с сайта компании «сибакадемстрой»

Крупная новосибирская компания-застройщик заявила, что не планирует нарушать генплан Новосибирска.

10 марта жители микрорайона «Европейский берег» записали видеообращение к мэру Новосибирска. Людей возмутили сообщения о том, что на земельном участке, зарезервированном под строительство детского сада, застройщик может возвести высотку. Садик, согласно распространённой информации, должен стать лишь пристройкой. Это существенно сократит количество мест – с 320 запланированных до 100.

Сиб.фм направил официальный запрос в «Сибакадемстрой». Застройщик «Европейского берега» назвал информацию о возведении вместо садика высотного дома несоответствующей действительности.

Из официального ответа следует, что мэрией Новосибирска строительство сада на 320 мест запланировано на 2027 год в соответствии с Программой комплексного развития социальной инфраструктуры города на 2017–2030 годы.

Но с учётом объёма застройки микрорайона и нормативов количества мест в детских садах строительная компания рассматривают вариант возведения в микрорайоне дополнительного детского сада на 100 мест. Финансировать работы будет сам застройщик, а садик должен появиться не позднее весны 2022 года.

Кроме этого застройщик в своем ответе отмечает, что нормативы обеспеченности жителей местами в детских садах на данный момент не нарушены. Просто работающий детский сад № 389 не рассчитан на детей из соседних микрорайонов, посещающих этот садик, и из-за этого появляются очереди.

Сейчас места в детском саду ждут более 1200 маленьких жителей Октябрьского района.

Напомним, 11 марта стало известно, что лицей «Надежда Сибири» подал в арбитражный суд иск к ООО «АльянсСтрой» против строительства высотки напротив образовательного учреждения.