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Артём Лоскутов обвинил «Молодую гвардию» в попытке присвоить Монстрацию

Рубрика: общество

14.03.2019 20:01

ФОТО СЕРГЕЯ МОРДВИНОВА ИЗ АРХИВА СИБ.ФМ

Идеолог Монстрации считает, что после многих лет борьбы власти решили проводить свою версию акции.

В Горно-Алтайске региональное отделение «Волонтёров Победы» и «Молодая гвардия» организуют акцию «Крымская пятёрка», которая пройдёт 17 марта и которую они называют «монстрацией». Участникам предлагают взять с собой плакаты на одну из предложенных тем: «Крымская весна» — пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией; «Позитивная рамка» — жизнеутверждающие и позитивные высказывания; «Я тебя люблю» — признание в искренних чувствах к человеку, группе людей или России.

На данное решение организаторов довольно бурно отреагировал художник, идеолог Монстрации Артём Лоскутов. Он заявил изданию COLTA.RU, что все 15 лет существования этой акции власти старались её нейтрализовать самыми различными способами, вплоть до уголовных дел. Однако теперь, по мнению художника, власть не только признала Монстрацию, но и пытается её возглавить.

Артём Лоскутов припомнил и то, что «Молодая гвардия» уже проводила некое подобие данной акции 8 марта. После чего несколько СМИ, по его словам, заявили, что «Монстрации это такие шествия с весёлыми плакатами, их начали проводить в Сибири, а теперь делает "Молодая гвардия"».

Он отметил, что теперь для акции, которая пройдёт в честь годовщины Крыма, нужно заранее согласовывать все нерекомендованные лозунги. И, естественно, без разрешения организаторов никакой плакат нельзя будет пронести.

«Главная особенность настоящей Монстрации — у её участников свои собственные лозунги, акция в основном этим и интересна. Когда людям раздают чужие одинаковые лозунги и одинаковые шарфики они превращаются в подставки под эти лозунги и шарфики, это, наоборот, ДЕмонстрация», — заявил Артём Лоскутов.

Напомним, в мае Монстрация открыла свою выставку в Новосибирске.

Теги: акция монстрация

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сегодня 18:25 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:41 Общество 0 Коммент.

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