Двадцатилетнему иркутянину грозит пожизненное за попытку убийства всех членов семьи экс-супруги

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Жителя Иркутской области вместе с сообщником будут судить за двойное убийство и покушение.

Следователи завершили расследование в отношении двух мужчин, обвиняемых в двойном убийстве, а также попытке убить ещё трёх человек. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы СУ СКР по Иркутской области.

По информации следователей, в апреле 2018 года 20-летний житель посёлка Усть-Ордынский задумал убийство своей бывшей жены. В качестве сообщника он привлёк приятеля. Вместе молодые люди обдумали план действий и приступили к его исполнению.

Утром 22 апреля мужчины проникли в дом, где жила семья девушки, и стали бить его обитателей топором и другими неустановленными предметами.

В результате нападения погиб 65-летний дедушка экс-супруги злоумышленника, а также её 32-летняя мать.

Сама девушка осталась в живых – вместе с грудным ребёнком и отцом её экстренно госпитализировали медики.

Сотрудники полиции оперативно задержали подельников. Материалы уголовного дела, возбуждённого в отношении мужчин, насчитывают 10 томов.

В скором времени дело рассмотрят в Иркутском областном суде. Обвиняемым грозит пожизненное заключение.

Напомним, в марте кузбассовец без причины убил свою мать и пришёл сдаваться в полицию.