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Facebook через Twitter объяснил причины сбоя в Instagram

Рубрика: общество

14.03.2019 09:11

фото с сайта Flickr.com

Владельцы самой популярной соцсети в мире вынуждены были общаться со своими пользователями с помощью сервиса конкурентов.

Пользователи Facebook по всему миру в ночь на 14 марта столкнулись с масштабным сбоем в работе социальной сети. При попытке входа в аккаунт появлялась надпись о проведении технических работ и просьба вернуться на сайт позже. Также были зафиксированы проблемы в работе других сервисов, находящихся под контролем компании Facebook Inc. – приложения Instagram и мессенджера WhatsApp.

Для объяснения причин случившегося в Facebook были вынуждены задействовать конкурирующий сервис. На своей страничке в Twitter представители компании рассказали о ситуации.

«Мы прилагаем все силы, чтобы решить проблему как можно скорее, но можем подтвердить, что она не связана с DDoS-атакой», – цитирует сообщение Facebook информагентство ТАСС.

Компания принесла пользователям извинения за доставленные неудобства. В данный момент работа всех сервисов, принадлежащих Facebook, стабилизировалась. Количество жалоб за последние часы резко уменьшилось.

Напомним, с февраля у пользователей Facebook появилась возможность удалять отправленные сообщения.

Теги: соцсети инстаграм

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Предложить новость

В Бердске вырастут цены на проезд в автобусах

сегодня 10:39 Общество 0 Коммент.

Снежный барс Юнур прогулялся перед видеокамерами на Алтае

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Facebook через Twitter объяснил причины сбоя в Instagram

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова получила шанс реабилитироваться за провал в эстафете на чемпионате мира

сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

Минкультуры внесло в правительство поправки для борьбы с пиратством

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

Онкозаболевания можно будет бесплатно лечить в частных клиниках

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:44 Культура 0 Коммент.

Мошковскую амбулаторию перевезли из непригодного здания в закрытую по решению суда школу

вчера 19:24 Общество 0 Коммент.

Застройщик микрорайона «Европейский берег» опроверг сообщения о строительстве дома вместо детсада

вчера 18:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирский худсовет согласовал установку памятника Сталину

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель

вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам расскажут о продавцах будущего

вчера 16:14 Афиша 0 Коммент.

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации

вчера 15:57 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты возьмут под контроль работу офисов микрозаймов

вчера 15:19 Общество 1 Коммент.

В Барабинске рушится отремонтированный после прямой линии с президентом многоквартирный дом

вчера 15:04 Общество 0 Коммент.

Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекроют улицу

вчера 14:45 Общество 0 Коммент.

Минимальный продуктовый набор новосибирцев продолжает дорожать

вчера 13:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались шесть детских садов и больница

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