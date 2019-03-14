Facebook через Twitter объяснил причины сбоя в Instagram

фото с сайта Flickr.com

Владельцы самой популярной соцсети в мире вынуждены были общаться со своими пользователями с помощью сервиса конкурентов.

Пользователи Facebook по всему миру в ночь на 14 марта столкнулись с масштабным сбоем в работе социальной сети. При попытке входа в аккаунт появлялась надпись о проведении технических работ и просьба вернуться на сайт позже. Также были зафиксированы проблемы в работе других сервисов, находящихся под контролем компании Facebook Inc. – приложения Instagram и мессенджера WhatsApp.

Для объяснения причин случившегося в Facebook были вынуждены задействовать конкурирующий сервис. На своей страничке в Twitter представители компании рассказали о ситуации.

«Мы прилагаем все силы, чтобы решить проблему как можно скорее, но можем подтвердить, что она не связана с DDoS-атакой», – цитирует сообщение Facebook информагентство ТАСС.

Компания принесла пользователям извинения за доставленные неудобства. В данный момент работа всех сервисов, принадлежащих Facebook, стабилизировалась. Количество жалоб за последние часы резко уменьшилось.

Напомним, с февраля у пользователей Facebook появилась возможность удалять отправленные сообщения.