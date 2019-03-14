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Отопление отключили в трёхзвёздочном отеле и 28 многоквартирных домах НовосибирскаРубрика: общество
14.03.2019 12:51
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Теплоэнергетики ремонтируют элементы тепловой камеры на Обской улице.
В Октябрьском районе с 6 утра отключено горячее водоснабжение в 28 жилых домах, двух школах и одном детском саду. Тепло в дома обещают вернуть к 22:00. Об этом сообщают в группе СГК в социальной сети «ВКонтакте».
Горячей воды нет в домах на улицах Бердский переулок, Добролюбова, 2-й Обской, Обской и Большевистской. Причиной ремонта стали проблемы с компенсатором и замена сальника на задвижках.
Помимо жилых и муниципальных зданий, горячего водоснабжения нет и в гостинице River Park. Помимо отеля под отключения попали бизнес-центр и ещё 11 различных объектов.
Напомним, ранее из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекрыли улицу у недостроенного МФК «Снежная миля».
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Отопление отключили в трёхзвёздочном отеле и 28 многоквартирных домах Новосибирска
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