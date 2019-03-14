Отопление отключили в трёхзвёздочном отеле и 28 многоквартирных домах Новосибирска

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Теплоэнергетики ремонтируют элементы тепловой камеры на Обской улице.

В Октябрьском районе с 6 утра отключено горячее водоснабжение в 28 жилых домах, двух школах и одном детском саду. Тепло в дома обещают вернуть к 22:00. Об этом сообщают в группе СГК в социальной сети «ВКонтакте».

Горячей воды нет в домах на улицах Бердский переулок, Добролюбова, 2-й Обской, Обской и Большевистской. Причиной ремонта стали проблемы с компенсатором и замена сальника на задвижках.

Помимо жилых и муниципальных зданий, горячего водоснабжения нет и в гостинице River Park. Помимо отеля под отключения попали бизнес-центр и ещё 11 различных объектов.

Напомним, ранее из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекрыли улицу у недостроенного МФК «Снежная миля».