Кемеровские музыканты посвятят концерт годовщине пожара в «Зимней вишне»

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На концерте в память о трагедии в кемеровском торговом центре артисты исполнят классические произведения Баха, Сен-Санса, Рахманинова, Шуберта и Варламова.

В Государственной филармонии Кузбасса пройдёт концерт в память о жертвах пожара в «Зимней вишне». Мероприятие состоится 25 марта в органном зале.

«Музыка может объединить и тех, кто особенно нуждается в душевных силах», – пишут организаторы в анонсе к концерту.

На сцену в память о трагедии выйдут заслуженные музыканты филармонии: Елена Шевченко, Елена Корчуганова, Ольга Музыкова, Анастасия Скулкова и Ксения Белозерская. Они исполнят классические произведения Баха, Сен-Санса, Рахманинова, Шуберта и Варламова.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл год назад, 25 марта 2018 года. Его жертвами стали 60 человек, большинство из них – дети. Причина пожара – короткое замыкание в игровой детской зоне на четвёртом этаже здания.

Расследование обстоятельств трагедии продолжается. Уголовное дело в суд ещё не передано.

Напомним, 25 марта 2019 года красноярский драматург поставит спектакль, который расскажет истории людей, тесно связанных с трагедией в «Зимней вишне».