Школьница в Кузбассе получила тяжёлые травмы из-за упавшей на неё с крыши глыбы льда

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В Кемеровской области наледь, упавшая с крыши многоэтажного здания, едва не убила маленькую девочку.

В Кузбассе следователи возбудили уголовное дело по факту серьёзного травмирования малолетнего ребёнка, сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

По информации ведомства, сегодня, 14 марта, девятилетняя девочка возвращалась домой из школы и проходила мимо многоэтажного дома, когда неожиданно с крыши сорвался кусок наледи. Тяжёлая глыба упала на голову ребенку.

Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики госпитализировали девочку и диагностировали у неё черепно-мозговую травму.

По словам медиков, сейчас девочка находится в тяжёлом состоянии. Следователи запланировали проведение проверки деятельности жилищной компании, отвечающей за обслуживание дома.

Напомним, в начале марта Сиб.фм выяснил, куда жаловаться новосибирцам на заледенелые крыши.