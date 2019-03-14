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Школьница в Кузбассе получила тяжёлые травмы из-за упавшей на неё с крыши глыбы льда

Рубрика: проиcшествия

14.03.2019 18:25

фото с сайта pixabay.com

В Кемеровской области наледь, упавшая с крыши многоэтажного здания, едва не убила маленькую девочку.

В Кузбассе следователи возбудили уголовное дело по факту серьёзного травмирования малолетнего ребёнка, сообщает СУ СКР по Кемеровской области. 

По информации ведомства, сегодня, 14 марта, девятилетняя девочка возвращалась домой из школы и проходила мимо многоэтажного дома, когда неожиданно с крыши сорвался кусок наледи. Тяжёлая глыба упала на голову ребенку. 

Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики госпитализировали девочку и диагностировали у неё черепно-мозговую травму. 

По словам медиков, сейчас девочка находится в тяжёлом состоянии. Следователи запланировали проведение проверки деятельности жилищной компании, отвечающей за обслуживание дома. 

Напомним, в начале марта Сиб.фм выяснил, куда жаловаться новосибирцам на заледенелые крыши. 

 

Теги: происшествия травма сход льда ребёнок

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сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

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