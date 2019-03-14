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Миллион рублей потратят на обработку от клещей в Бердске

Рубрика: общество

14.03.2019 21:02

ФОТО С САЙТА JOINFO.UA

На сайте Госзакупок появился заказ: нужно потравить клещей на кладбище и в парке.

Сегодня, 14 марта, Центр муниципальных услуг объявил аукцион на проведение противоклещевой обработки бердского кладбища парка Победы. Данные территории нужно обеззаразить дважды с перерывом в месяц. Первую процедуру планируют провести не позже 25 апреля.

Исполнитель заказа обязан будет вскрывать упаковки с препаратами при представителях центра, а также приобрести и доставить до удалённых друг от друга объектов воду.

Более того, все работы нужно будет снять на видео и отправить в центр. По окончанию работ, территорию должны самостоятельно проверить.

«Если после данной проверки количество клещей будет превышать допустимое количество клещей на один флаго-километр (0,5 экземпляра), то исполнитель в течение трёх дней обязан бесплатно провести повторную обработку препаратом «Акаритокс» (или эквивалент), если количество клещей будет превышать допустимую норму после первой обработки. И препаратом  «Форсайт» (или эквивалент), если количество клещей будет превышать допустимую норму после второй обработки», — сообщается в документе.

Напомним, в июне 2018 года стало известно, что клещи заразили двадцать новосибирцев энцефалитом.

Теги: госзакупки

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сегодня 18:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:27 Общество 0 Коммент.

Школьница в Кузбассе получила тяжёлые травмы из-за упавшей на неё с крыши глыбы льда

сегодня 18:25 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области администрация сельсовета заказала новый Renault за 1,2 млн рублей

сегодня 17:47 Авто 0 Коммент.

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сегодня 16:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:51 Общество 0 Коммент.

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