Новосибирск стал третьей рекламной столицей России

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Новосибирск вытеснил Екатеринбург, поднявшись в рейтинге, однако эксперты видят в этом негативный момент.

Ассоциация коммуникационных агентств России опубликовала результаты исследования объёма региональных рекламных рынков, согласно которым Новосибирск опередил Екатеринбург, считавшийся ранее третьей рекламной столицей страны.

По итогам 2018 года рекламный рынок Новосибирска составил 2 305 миллионов рублей, в то время, как рынок Екатеринбурга – 2 187 млн рублей. При этом ещё пять лет назад уральский мегаполис опережал Новосибирск на 528 млн рублей.

«Новосибирск вырвался вперед за счёт двух сегментов рынка – прессы и наружной рекламы. Вторая причина – влияние мундиаля», – цитирует главу АКАР-Урал и директора по развитию AG Deltaplan Алексея Парфуна издание «Деловой квартал».

Эксперт считает, что в Новосибирске много наружной рекламы, которая вносит огромный вклад в общий объём этого рынка, опережая даже телевидение, традиционно сильное в регионах. Однако ситуация может качнуться и в другую сторону. Екатеринбург вернёт третье место, если в столице Сибири «начнут наводить порядок» и вести жёсткую политику относительно наружной рекламы.

Напомним, в Томске возбудили дело по непристойной рекламе букетной лавки, которая содержала фразы «Чем круче букет, тем ниже поцелуй» и «Будет стоять неделю!».