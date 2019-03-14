Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова получила шанс реабилитироваться за провал в эстафете на чемпионате мира

ФОТО С САЙТА СОЮЗА БИАТЛОНИСТОВ РОССИИ

Спортсменку из Новосибирска включили в состав сборной России в одиночной смешанной эстафете, несмотря на неудачу в предыдущей командной гонке.

Тренерский штаб сборной России по биатлону включил новосибирскую биатлонистку Евгению Павлову в состав команды на ближайшую гонку. Как сообщил порталу Сhampionat.com главный тренер сборной России Анатолий Хованцев, спортсменка выступит в одиночной смешанной эстафете, которая состоится сегодня, 14 марта, вечером по новосибирскому времени в шведском Эстерсунде. Напарником 25-летней сибирячки в сингл-миксте станет её ровесник Матвей Елисеев. Обоим предстоит преодолеть дистанцию с четырьмя огневыми рубежами – для мужчин она составит 7,5 километра, а для женщин – 6 километров. Такая гонка, в которой два спортсмена поочерёдно сменяют друг друга, впервые включена в программу чемпионатов мира по биатлону.

К одиночной смешанной эстафете Павлова подходит со смешанными чувствами. С одной стороны, спортсменку нещадно критиковали в соцсетях за выступление в первой гонке чемпионата. Некоторые болельщики назвали её виновницей неудачи российской команды, занявшей четвёртое место в микст-эстафете. Спортсменка на своей странице в Instagram грубо ответила всем недоброжелателям. На данный момент её профиль закрыт для сторонних пользователей.

В то же время Евгения Павлова на данный момент является одной из лучших российских спортсменок на чемпионате мира, а по точности стрельбы ей вообще нет равных среди соотечественниц. В гонке преследования она и вовсе показала самый высокий результат среди россиянок, заняв девятое место. Тем самым она почти гарантировала себе право участвовать во всех оставшихся гонках чемпионата мира.

Напомним, в феврале Евгения Павлова завоевала золото чемпионата Европы по биатлону в одиночной смешанной эстафете.