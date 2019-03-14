Новосибирск оказался в конце списка городов с худшим образованием в России

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Аналитики опросили родителей и учеников начальных и средних школ в 30 городах России.

Независимое агентство ZOOM MARKET провело исследование качества образования в городах России. Новосибирск занял предпоследнее, 29 место среди территорий с худшим уровнем обучения школьников.

В опросе участвовали родители учеников начального и среднего звена муниципальных школ. Все респонденты оценили уровень образования в их школе по десятибалльной шкале.

Таким образом, по версии ZOOM MARKET лидерами антирейтинга стали следующие города: Элиста (первое место), Чебоксары (второе место), Махачкала (третье место). Из городов Сибири, кроме Новосибирска, в рейтинг вошли Омск (14 место) и Красноярск (16 место). А наименьшее количество негативных отзывов набрал Томск (30 место).

Напомним, 21 февраля 2019 года ректоры новосибирских вузов попали в рейтинг лучших в России.