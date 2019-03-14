4 балла
+3
65.59 74.02
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В ЦБ назвали примерную дату поступления в Новосибирск 5-рублёвых монет с символами Крыма

сегодня 14:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирск стал третьей рекламной столицей России

сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

Отопление отключили в трёхзвёздочном отеле и 28 многоквартирных домах Новосибирска

сегодня 12:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют возродить медвытрезвители

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирск оказался в конце списка городов с худшим образованием в России

сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

Россельхознадзор не позволил подарить новосибирским женщинам тысячи опасных цветов

сегодня 11:08 Общество 0 Коммент.

Совет Федерации не позволил Госдуме закрыть хостелы в жилых домах

сегодня 10:56 Общество 0 Коммент.

В Бердске вырастут цены на проезд в автобусах

сегодня 10:39 Общество 0 Коммент.

Facebook через Twitter объяснил причины сбоя в Instagram

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова получила шанс реабилитироваться за провал в эстафете на чемпионате мира

сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

Минкультуры внесло в правительство поправки для борьбы с пиратством

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

Онкозаболевания можно будет бесплатно лечить в частных клиниках

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Галкин с юмором отреагировал на обвинения в причастности к покушению на Киркорова

вчера 20:44 Культура 0 Коммент.

Мошковскую амбулаторию перевезли из непригодного здания в закрытую по решению суда школу

вчера 19:24 Общество 0 Коммент.

Застройщик микрорайона «Европейский берег» опроверг сообщения о строительстве дома вместо детсада

вчера 18:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирский худсовет согласовал установку памятника Сталину

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника

вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель

вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам расскажут о продавцах будущего

вчера 16:14 Афиша 0 Коммент.

Новосибирск оказался в конце списка городов с худшим образованием в России

Рубрика: общество

14.03.2019 12:20

Фото с сайта pixabay.com

Аналитики опросили родителей и учеников начальных и средних школ в 30 городах России.

Независимое агентство ZOOM MARKET провело исследование качества образования в городах России. Новосибирск занял предпоследнее, 29 место среди территорий с худшим уровнем обучения школьников.

В опросе участвовали родители учеников начального и среднего звена муниципальных школ. Все респонденты оценили уровень образования в их школе по десятибалльной шкале.

Таким образом, по версии ZOOM MARKET лидерами антирейтинга стали следующие города: Элиста (первое место), Чебоксары (второе место), Махачкала (третье место). Из городов Сибири, кроме Новосибирска, в рейтинг вошли Омск (14 место) и Красноярск (16 место). А наименьшее количество негативных отзывов набрал Томск (30 место).

Напомним, 21 февраля 2019 года ректоры новосибирских вузов попали в рейтинг лучших в России. 

Теги: образование рейтинг список

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В ЦБ назвали примерную дату поступления в Новосибирск 5-рублёвых монет с символами Крыма

сегодня 14:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирск стал третьей рекламной столицей России

сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

Отопление отключили в трёхзвёздочном отеле и 28 многоквартирных домах Новосибирска

сегодня 12:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют возродить медвытрезвители

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирск оказался в конце списка городов с худшим образованием в России

сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

Россельхознадзор не позволил подарить новосибирским женщинам тысячи опасных цветов

сегодня 11:08 Общество 0 Коммент.

Совет Федерации не позволил Госдуме закрыть хостелы в жилых домах

сегодня 10:56 Общество 0 Коммент.

В Бердске вырастут цены на проезд в автобусах

сегодня 10:39 Общество 0 Коммент.

Facebook через Twitter объяснил причины сбоя в Instagram

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова получила шанс реабилитироваться за провал в эстафете на чемпионате мира

сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

Минкультуры внесло в правительство поправки для борьбы с пиратством

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

Онкозаболевания можно будет бесплатно лечить в частных клиниках

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Галкин с юмором отреагировал на обвинения в причастности к покушению на Киркорова

вчера 20:44 Культура 0 Коммент.

Мошковскую амбулаторию перевезли из непригодного здания в закрытую по решению суда школу

вчера 19:24 Общество 0 Коммент.

Застройщик микрорайона «Европейский берег» опроверг сообщения о строительстве дома вместо детсада

вчера 18:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирский худсовет согласовал установку памятника Сталину

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника

вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель

вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам расскажут о продавцах будущего

вчера 16:14 Афиша 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
30.10.2018

Не в угол, а в уголовники

Могут ли исправленные в школьном журнале оценк...

Читать далее
Image
04.09.2018

Время знаний

В Новосибирске открыли самую большую школу в городе и самую лучшую ...

Читать далее
Image
10.07.2018

Учёным нужен склад

Андрей Травников обсудил с молодыми учёными перспективы ...

Читать далее
Image
12.05.2018

Быть или не быть: Солженицын

Что первично для писателя: факты или ху...

Читать далее
Image
02.11.2017

Умка без мамы

Чем «Умка» отличается от других школ и почему важна личность ушедш...

Читать далее
Image
23.10.2017

Бишыхан абарагша

Как 14-летний мальчик возрождает исчезающую культуру и язык...

Читать далее

Новости по теме

НГТУ представит свой новый бренд на открытых слушаниях 27.02.2019 В Новосибирске кадетскому корпусу вручили полмиллиона рублей от регионального правительства 27.02.2019 Минобрнауки планирует разрешить высшее самообразование 27.02.2019

Популярное

Image

Жительница Новосибирска пропала при странных обстоятельствах

Image

Новосибирская биатлонистка показала второй результат российской с...

Image

Опрос: кого нужно выдвинуть кандидатом в мэры Новосибирска?

Image

Под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Image

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

Image

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

Image

В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

Image

Следком начал проверку после конфликта ученицы и сотрудницы болот...

Image

Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в Новосибирске

Image

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуац...

Image

69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опас...

Image

Полсотни феминисток вышли на пикет в честь 8 Марта в центре Новос...

Image

Приход весны в Новосибирск задержат сильные ветра