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Новосибирские полицейские перекрыли канал сбыта героина

Рубрика: проиcшествия

14.03.2019 09:34

фото с сайта 54.мвд.рф

Двоих торговцев опасным зельем задержали в Первомайском районе в ходе спецоперации. 

В Новосибирске полицейские задержали двоих выходцев из ближнего зарубежья, которые промышляли сбытом героина. 

При досмотре у мужчин изъяли свёртки с наркотиком. В ходе обыска квартиры одного из задержанных была обнаружена ещё одна упаковка героина, готового к сбыту. Общая масса изъятых наркотиков составила 211 граммов. 

Обязанности в преступной группе были разграничены: один занимался приобретением наркотиков, второй – оборудовал тайники-закладки, контролировал и распределял вырученные деньги. 

По факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере, совершённый группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. 

Напомним, в сентябре прошлого, 2018 года житель ближнего зарубежья был задержан в Новосибирске со 180 граммами героина.

Теги: наркотики МВД

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сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:44 Культура 0 Коммент.

Мошковскую амбулаторию перевезли из непригодного здания в закрытую по решению суда школу

вчера 19:24 Общество 0 Коммент.

Застройщик микрорайона «Европейский берег» опроверг сообщения о строительстве дома вместо детсада

вчера 18:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирский худсовет согласовал установку памятника Сталину

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника

вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель

вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам расскажут о продавцах будущего

вчера 16:14 Афиша 0 Коммент.

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуации

вчера 15:57 Общество 0 Коммент.

Новосибирские депутаты возьмут под контроль работу офисов микрозаймов

вчера 15:19 Общество 1 Коммент.

В Барабинске рушится отремонтированный после прямой линии с президентом многоквартирный дом

вчера 15:04 Общество 0 Коммент.

Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на 10 дней перекроют улицу

вчера 14:45 Общество 0 Коммент.

Минимальный продуктовый набор новосибирцев продолжает дорожать

вчера 13:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались шесть детских садов и больница

вчера 13:14 Общество 0 Коммент.

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