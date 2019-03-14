Новосибирские полицейские перекрыли канал сбыта героина

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Двоих торговцев опасным зельем задержали в Первомайском районе в ходе спецоперации.

В Новосибирске полицейские задержали двоих выходцев из ближнего зарубежья, которые промышляли сбытом героина.

При досмотре у мужчин изъяли свёртки с наркотиком. В ходе обыска квартиры одного из задержанных была обнаружена ещё одна упаковка героина, готового к сбыту. Общая масса изъятых наркотиков составила 211 граммов.

Обязанности в преступной группе были разграничены: один занимался приобретением наркотиков, второй – оборудовал тайники-закладки, контролировал и распределял вырученные деньги.

По факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере, совершённый группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело.

Напомним, в сентябре прошлого, 2018 года житель ближнего зарубежья был задержан в Новосибирске со 180 граммами героина.