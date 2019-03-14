Лента новостейПредложить новость
В клинике Мешалкина спасли жизнь новосибирской пенсионерке с редкой патологией
Опасная лаборатория угрожала возникновением эпидемии жителям Новосибирской области
Кемеровские музыканты посвятят концерт годовщине пожара в «Зимней вишне»
В Новосибирске силовики пришли в МКУ «Ритуальные услуги» из-за дела о взятке
Отопление отключили в трёхзвёздочном отеле и 28 многоквартирных домах Новосибирска
Новосибирск оказался в конце списка городов с худшим образованием в России
Россельхознадзор не позволил подарить новосибирским женщинам тысячи опасных цветов
Минкультуры внесло в правительство поправки для борьбы с пиратством
Ради спасения тысяч людей от потопа военные сапёры проведут подрывы льда на Бие
Опасная лаборатория угрожала возникновением эпидемии жителям Новосибирской областиРубрика: общество
14.03.2019 18:27
фото предоставила пресс-служба УФССП
В Каргатском районе на месяц закрыли лабораторию с ветхими стенами, дверями и окнами по решению суда.
Сотрудники Роспотребнадзора во время проверки нашли серьёзные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в микробиологической лаборатории Каргатской районной больницы. Пол, стены и потолок были покрыты трещинами и дырами. И, более того, в помещении «заразной зоны» отсутствовали облучатели для обеззараживания воздуха, а окна и двери стояли старые, не герметичные.
«Выявленные серьёзные нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, возникновению эпидемии и инфекционных заболеваний», — установили специалисты.
По итогу, решением суда опасную лабораторию закрыли на 30 суток. Исполнительный документ поступил в районный отдел судебных приставов. Сотрудник уже лично передал руководителю Каргатской ЦРБ все документы, в том числе и предупреждение о том, что, если в течение 30 дней лабораторию откроют, его привлекут к уголовной ответственности.
Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, главврач заверил пристава, что на данный момент они заключили договор с ближайшими лабораториями.
Напомним, в марте также угрожающую жителям распространением эпидемий мошковскую амбулаторию перевезли из непригодного здания в закрытую по решению суда школу.
Комментарии
Лента новостей
В клинике Мешалкина спасли жизнь новосибирской пенсионерке с редкой патологией
Опасная лаборатория угрожала возникновением эпидемии жителям Новосибирской области
Кемеровские музыканты посвятят концерт годовщине пожара в «Зимней вишне»
В Новосибирске силовики пришли в МКУ «Ритуальные услуги» из-за дела о взятке
Отопление отключили в трёхзвёздочном отеле и 28 многоквартирных домах Новосибирска
Новосибирск оказался в конце списка городов с худшим образованием в России
Россельхознадзор не позволил подарить новосибирским женщинам тысячи опасных цветов
Минкультуры внесло в правительство поправки для борьбы с пиратством
Ради спасения тысяч людей от потопа военные сапёры проведут подрывы льда на Бие
Статьи по теме
Названы результаты проверки Генпрокуратуры в Новосибирске
Больше всего раз в документе упоминается торговы...
Право на дым
Что изменилось в Новосибирске после принятия жёстких антитабачных ме...
Кабель под ревизией
Чиновники и провайдеры считают, во сколько обойдётся у...
Новости по теме
Популярное