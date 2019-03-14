Опасная лаборатория угрожала возникновением эпидемии жителям Новосибирской области

фото предоставила пресс-служба УФССП

В Каргатском районе на месяц закрыли лабораторию с ветхими стенами, дверями и окнами по решению суда.

Сотрудники Роспотребнадзора во время проверки нашли серьёзные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в микробиологической лаборатории Каргатской районной больницы. Пол, стены и потолок были покрыты трещинами и дырами. И, более того, в помещении «заразной зоны» отсутствовали облучатели для обеззараживания воздуха, а окна и двери стояли старые, не герметичные.

«Выявленные серьёзные нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, возникновению эпидемии и инфекционных заболеваний», — установили специалисты.

По итогу, решением суда опасную лабораторию закрыли на 30 суток. Исполнительный документ поступил в районный отдел судебных приставов. Сотрудник уже лично передал руководителю Каргатской ЦРБ все документы, в том числе и предупреждение о том, что, если в течение 30 дней лабораторию откроют, его привлекут к уголовной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, главврач заверил пристава, что на данный момент они заключили договор с ближайшими лабораториями.

Напомним, в марте также угрожающую жителям распространением эпидемий мошковскую амбулаторию перевезли из непригодного здания в закрытую по решению суда школу.