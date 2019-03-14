На окраине Новосибирска BMW протаранил Mazda

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Два автомобиля столкнулись и перегородили один из основных выездов из Новосибирска.

На Мочищенском шоссе на выезде из ЖК «Кедровый» столкнулись кроссовер Mazda CX5 и седан BMW 5. Об этом сегодня, 14 марта, сообщила Сиб.фм старший инспектор отдела пропаганды городского отдела ГИБДД Анна Варнавская.

В результате аварии у обоих автомобилей повреждены бамперы.

«Пострадавших в аварии не было, за медицинской помощью никто не обращался», – рассказала Сиб.фм Анна Варнавская.

Однако очевидцы в группе «АСТ-54» рассказали, что видели, как девушка-водитель Mazda получила незначительные травмы.

Столкнувшиеся автомобили на время перегородили выезд из Новосибирска.

Напомним, 13 марта на трассе под Новосибирском произошло серьёзное ДТП.