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На окраине Новосибирска BMW протаранил Mazda

Рубрика: проиcшествия

14.03.2019 17:20

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Два автомобиля столкнулись и перегородили один из основных выездов из Новосибирска.

На Мочищенском шоссе на выезде из ЖК «Кедровый» столкнулись кроссовер Mazda CX5 и седан BMW 5. Об этом сегодня, 14 марта, сообщила Сиб.фм старший инспектор отдела пропаганды городского отдела ГИБДД Анна Варнавская.

В результате аварии у обоих автомобилей повреждены бамперы.

«Пострадавших в аварии не было, за медицинской помощью никто не обращался», – рассказала Сиб.фм Анна Варнавская.

Однако очевидцы в группе «АСТ-54» рассказали, что видели, как девушка-водитель Mazda получила незначительные травмы.

Столкнувшиеся автомобили на время перегородили выезд из Новосибирска. 

Напомним, 13 марта на трассе под Новосибирском произошло серьёзное ДТП.

Теги: ДТП авария

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В клинике Мешалкина спасли жизнь новосибирской пенсионерке с редкой патологией

сегодня 18:34 Общество 0 Коммент.

Опасная лаборатория угрожала возникновением эпидемии жителям Новосибирской области

сегодня 18:27 Общество 0 Коммент.

Школьница в Кузбассе получила тяжёлые травмы из-за упавшей на неё с крыши глыбы льда

сегодня 18:25 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области администрация сельсовета заказала новый Renault за 1,2 млн рублей

сегодня 17:47 Авто 0 Коммент.

Кемеровские музыканты посвятят концерт годовщине пожара в «Зимней вишне»

сегодня 17:30 Культура 0 Коммент.

В Новосибирский зоопарк привезут кошачьих медведей

сегодня 16:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске силовики пришли в МКУ «Ритуальные услуги» из-за дела о взятке

сегодня 15:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирск стал третьей рекламной столицей России

сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирск оказался в конце списка городов с худшим образованием в России

сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

Россельхознадзор не позволил подарить новосибирским женщинам тысячи опасных цветов

сегодня 11:08 Общество 0 Коммент.

Совет Федерации не позволил Госдуме закрыть хостелы в жилых домах

сегодня 10:56 Общество 0 Коммент.

В Бердске вырастут цены на проезд в автобусах

сегодня 10:39 Общество 0 Коммент.

Facebook через Twitter объяснил причины сбоя в Instagram

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова получила шанс реабилитироваться за провал в эстафете на чемпионате мира

сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

Минкультуры внесло в правительство поправки для борьбы с пиратством

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

Ради спасения тысяч людей от потопа военные сапёры проведут подрывы льда на Бие

сегодня 07:43 Общество 0 Коммент.

Онкозаболевания можно будет бесплатно лечить в частных клиниках

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:44 Культура 0 Коммент.

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