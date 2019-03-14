На окраине Новосибирска BMW протаранил Mazda

Лента новостейПредложить новость
В клинике Мешалкина спасли жизнь новосибирской пенсионерке с редкой патологией
Опасная лаборатория угрожала возникновением эпидемии жителям Новосибирской области
Кемеровские музыканты посвятят концерт годовщине пожара в «Зимней вишне»
В Новосибирске силовики пришли в МКУ «Ритуальные услуги» из-за дела о взятке
Отопление отключили в трёхзвёздочном отеле и 28 многоквартирных домах Новосибирска
Новосибирск оказался в конце списка городов с худшим образованием в России
Россельхознадзор не позволил подарить новосибирским женщинам тысячи опасных цветов
Минкультуры внесло в правительство поправки для борьбы с пиратством
Ради спасения тысяч людей от потопа военные сапёры проведут подрывы льда на Бие
На окраине Новосибирска BMW протаранил MazdaРубрика: проиcшествия
14.03.2019 17:20
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Два автомобиля столкнулись и перегородили один из основных выездов из Новосибирска.
На Мочищенском шоссе на выезде из ЖК «Кедровый» столкнулись кроссовер Mazda CX5 и седан BMW 5. Об этом сегодня, 14 марта, сообщила Сиб.фм старший инспектор отдела пропаганды городского отдела ГИБДД Анна Варнавская.
В результате аварии у обоих автомобилей повреждены бамперы.
«Пострадавших в аварии не было, за медицинской помощью никто не обращался», – рассказала Сиб.фм Анна Варнавская.
Однако очевидцы в группе «АСТ-54» рассказали, что видели, как девушка-водитель Mazda получила незначительные травмы.
Столкнувшиеся автомобили на время перегородили выезд из Новосибирска.
Напомним, 13 марта на трассе под Новосибирском произошло серьёзное ДТП.
Комментарии
Лента новостей
В клинике Мешалкина спасли жизнь новосибирской пенсионерке с редкой патологией
Опасная лаборатория угрожала возникновением эпидемии жителям Новосибирской области
Кемеровские музыканты посвятят концерт годовщине пожара в «Зимней вишне»
В Новосибирске силовики пришли в МКУ «Ритуальные услуги» из-за дела о взятке
Отопление отключили в трёхзвёздочном отеле и 28 многоквартирных домах Новосибирска
Новосибирск оказался в конце списка городов с худшим образованием в России
Россельхознадзор не позволил подарить новосибирским женщинам тысячи опасных цветов
Минкультуры внесло в правительство поправки для борьбы с пиратством
Ради спасения тысяч людей от потопа военные сапёры проведут подрывы льда на Бие
Статьи по теме
Я встану - ты сядешь
Хронология расследования гибели Нины Шестаковой, сбитой...
Новости по теме
Популярное