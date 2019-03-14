Пятилетний ребёнок пострадал в ДТП под Новосибирском

Лента новостейПредложить новость
Отопление отключили в трёхзвёздочном отеле и 28 многоквартирных домах Новосибирска
Новосибирск оказался в конце списка городов с худшим образованием в России
Россельхознадзор не позволил подарить новосибирским женщинам тысячи опасных цветов
Минкультуры внесло в правительство поправки для борьбы с пиратством
Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника
123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель
Пятилетний ребёнок пострадал в ДТП под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
14.03.2019 12:06
ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В Новосибирском районе произошло столкновение автомобилей «Хёндай» и «Мерседес»; в результате аварии двое человек получили травмы.
В Новосибирской области произошло ДТП, в котором пострадал малолетний ребёнок, сообщила сегодня пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
По предварительной информации, авария произошла 13 марта, на седьмом километре Краснояровского шоссе. В автомобиле «Хёндай Солярис» находились двое – 34-летняя женщина и пятилетний мальчик. Машина двигалась в направлении посёлка Красный Яр.
При повороте налево в притормозивший автомобиль женщины врезался «Мерседес», который до этого начал совершать обгон.
В результате ДТП водитель «Хёндая» и пятилетний пассажир получили серьёзные ушибы головы.
Прибывшие на место сотрудники полиции зафиксировали аварию, проводится проверка.
Напомним, в марте новосибирские инспекторы назвали район с самыми частыми ДТП с детьми.
Комментарии
Лента новостей
Отопление отключили в трёхзвёздочном отеле и 28 многоквартирных домах Новосибирска
Новосибирск оказался в конце списка городов с худшим образованием в России
Россельхознадзор не позволил подарить новосибирским женщинам тысячи опасных цветов
Минкультуры внесло в правительство поправки для борьбы с пиратством
Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника
123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель
Статьи по теме
В Новый год загадаю доброе дело
Где и как в Новосибирске можно творить добро
Время знаний
В Новосибирске открыли самую большую школу в городе и самую лучшую ...
Закрытое лечение
Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...
Новости по теме
Популярное