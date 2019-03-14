Пятилетний ребёнок пострадал в ДТП под Новосибирском

ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В Новосибирском районе произошло столкновение автомобилей «Хёндай» и «Мерседес»; в результате аварии двое человек получили травмы.

В Новосибирской области произошло ДТП, в котором пострадал малолетний ребёнок, сообщила сегодня пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации, авария произошла 13 марта, на седьмом километре Краснояровского шоссе. В автомобиле «Хёндай Солярис» находились двое – 34-летняя женщина и пятилетний мальчик. Машина двигалась в направлении посёлка Красный Яр.

При повороте налево в притормозивший автомобиль женщины врезался «Мерседес», который до этого начал совершать обгон.

В результате ДТП водитель «Хёндая» и пятилетний пассажир получили серьёзные ушибы головы.

Прибывшие на место сотрудники полиции зафиксировали аварию, проводится проверка.

Напомним, в марте новосибирские инспекторы назвали район с самыми частыми ДТП с детьми.