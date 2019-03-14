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Пятилетний ребёнок пострадал в ДТП под Новосибирском

Рубрика: проиcшествия

14.03.2019 12:06

ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В Новосибирском районе произошло столкновение автомобилей «Хёндай» и «Мерседес»; в результате аварии двое человек получили травмы. 

В Новосибирской области произошло ДТП, в котором пострадал малолетний ребёнок, сообщила сегодня пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. 

По предварительной информации, авария произошла 13 марта, на седьмом километре Краснояровского шоссе. В автомобиле «Хёндай Солярис» находились двое – 34-летняя женщина и пятилетний мальчик. Машина двигалась в направлении посёлка Красный Яр.

При повороте налево в притормозивший автомобиль женщины врезался «Мерседес», который до этого начал совершать обгон. 

В результате ДТП водитель «Хёндая» и пятилетний пассажир получили серьёзные ушибы головы. 

Прибывшие на место сотрудники полиции зафиксировали аварию, проводится проверка. 

Напомним, в марте новосибирские инспекторы назвали район с самыми частыми ДТП с детьми.

 

Теги: ДТП дети авария Новоибирск

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сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:24 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:53 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель

вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

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