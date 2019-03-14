Лента новостейПредложить новость
Отопление отключили в трёхзвёздочном отеле и 28 многоквартирных домах Новосибирска
Новосибирск оказался в конце списка городов с худшим образованием в России
Россельхознадзор не позволил подарить новосибирским женщинам тысячи опасных цветов
Минкультуры внесло в правительство поправки для борьбы с пиратством
Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника
123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель
Россельхознадзор не позволил подарить новосибирским женщинам тысячи опасных цветовРубрика: общество
14.03.2019 11:08
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Более восьми тысяч цветов, привезённых в Новосибирскую область, были заражены паразитами.
Управление Россельхознадзора по Новосибирской области не допустило к ввозу на территорию региона более восьми тысяч импортных цветов. Многие растения были заражены опасными насекомыми. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора сегодня, 14 марта.
С начала 2019 года фитосанитарный лабораторный контроль выявил заражение западным или калифорнийским цветочным трипсом и табачной белокрылкой. Эти виды насекомых являются угрозой для любой растительности региона.
Помимо цветов, вредоносные паразиты были обнаружены также в привезённых из-за границы фасоли и специях. Основным путём, по которому опасная продукция попадает в Новосибирскую область, остаются авиалинии. В аэропорту Толмачёво с начала года был предотвращён ввоз заражённых продуктов в багаже пассажиров из Таджикистана и Узбекистана.
Все опасные товары и продукты были изъяты и сожжены.
Напомним, к 8 марта 2019 года в Новосибирск привезли более семи миллионов цветов.
Комментарии
Лента новостей
Отопление отключили в трёхзвёздочном отеле и 28 многоквартирных домах Новосибирска
Новосибирск оказался в конце списка городов с худшим образованием в России
Россельхознадзор не позволил подарить новосибирским женщинам тысячи опасных цветов
Минкультуры внесло в правительство поправки для борьбы с пиратством
Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника
123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель
Статьи по теме
В поисках санкционки
На новосибирских рынках изымают санкционку, но фальс...
Новости по теме
Популярное