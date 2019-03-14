Россельхознадзор не позволил подарить новосибирским женщинам тысячи опасных цветов

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Более восьми тысяч цветов, привезённых в Новосибирскую область, были заражены паразитами.

Управление Россельхознадзора по Новосибирской области не допустило к ввозу на территорию региона более восьми тысяч импортных цветов. Многие растения были заражены опасными насекомыми. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора сегодня, 14 марта.

С начала 2019 года фитосанитарный лабораторный контроль выявил заражение западным или калифорнийским цветочным трипсом и табачной белокрылкой. Эти виды насекомых являются угрозой для любой растительности региона.

Помимо цветов, вредоносные паразиты были обнаружены также в привезённых из-за границы фасоли и специях. Основным путём, по которому опасная продукция попадает в Новосибирскую область, остаются авиалинии. В аэропорту Толмачёво с начала года был предотвращён ввоз заражённых продуктов в багаже пассажиров из Таджикистана и Узбекистана.

Все опасные товары и продукты были изъяты и сожжены.

Напомним, к 8 марта 2019 года в Новосибирск привезли более семи миллионов цветов.