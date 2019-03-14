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Снежный барс Юнур прогулялся перед видеокамерами на Алтае

Рубрика: общество

14.03.2019 10:31

фото предоставлено Сайлюгемским национальным парком

Грациозный хищник, давно знакомый местным ученым, оставляет метки и приглашает на свидание потенциальных невест. 

В национальном парке «Сайлюгемский» республики Алтай видеоловушка «поймала» прогулку снежного барса. 

Животное хорошо известно учёным. Это ирбис, которому дали имя Юнур. Возраст самца пять-семь лет. Впервые на кадры фотоловушек животное попало два года назад, и с тех пор его регулярно видят в разных уголках выбранной для проживания территории. 

«Ирбис гуляет в границах своего участка и оставляет пахучие метки для своих потенциальных невест. Наверное, назначает свидания», – приводит сообщество «Барнаул22» во «ВКонтакте» слова учёных.  

Как ранее рассказывал Сиб.фм, за последнее время сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай собрали сотни кадров с 11 автоматических фотоловушек. Их установили специально для отслеживания популяции ирбисов. На основе полученных материалов исследователи выяснили, что сейчас на этой территории обитает не менее трёх представителей редкого вида. 

Напомним, летом 2018 года учёные пожаловались, что медведи и барсы ломают фотоловушки в Саяно-Шушенском заповеднике. 

Теги: парки животные Алтай

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Лента новостей

Предложить новость

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сегодня 14:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирск стал третьей рекламной столицей России

сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

Отопление отключили в трёхзвёздочном отеле и 28 многоквартирных домах Новосибирска

сегодня 12:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют возродить медвытрезвители

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирск оказался в конце списка городов с худшим образованием в России

сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

Россельхознадзор не позволил подарить новосибирским женщинам тысячи опасных цветов

сегодня 11:08 Общество 0 Коммент.

Совет Федерации не позволил Госдуме закрыть хостелы в жилых домах

сегодня 10:56 Общество 0 Коммент.

В Бердске вырастут цены на проезд в автобусах

сегодня 10:39 Общество 0 Коммент.

Facebook через Twitter объяснил причины сбоя в Instagram

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова получила шанс реабилитироваться за провал в эстафете на чемпионате мира

сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

Минкультуры внесло в правительство поправки для борьбы с пиратством

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

Онкозаболевания можно будет бесплатно лечить в частных клиниках

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Галкин с юмором отреагировал на обвинения в причастности к покушению на Киркорова

вчера 20:44 Культура 0 Коммент.

Мошковскую амбулаторию перевезли из непригодного здания в закрытую по решению суда школу

вчера 19:24 Общество 0 Коммент.

Застройщик микрорайона «Европейский берег» опроверг сообщения о строительстве дома вместо детсада

вчера 18:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирский худсовет согласовал установку памятника Сталину

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника

вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель

вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам расскажут о продавцах будущего

вчера 16:14 Афиша 0 Коммент.

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