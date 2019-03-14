Снежный барс Юнур прогулялся перед видеокамерами на Алтае

фото предоставлено Сайлюгемским национальным парком

Грациозный хищник, давно знакомый местным ученым, оставляет метки и приглашает на свидание потенциальных невест.

В национальном парке «Сайлюгемский» республики Алтай видеоловушка «поймала» прогулку снежного барса.

Животное хорошо известно учёным. Это ирбис, которому дали имя Юнур. Возраст самца пять-семь лет. Впервые на кадры фотоловушек животное попало два года назад, и с тех пор его регулярно видят в разных уголках выбранной для проживания территории.

«Ирбис гуляет в границах своего участка и оставляет пахучие метки для своих потенциальных невест. Наверное, назначает свидания», – приводит сообщество «Барнаул22» во «ВКонтакте» слова учёных.

Как ранее рассказывал Сиб.фм, за последнее время сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай собрали сотни кадров с 11 автоматических фотоловушек. Их установили специально для отслеживания популяции ирбисов. На основе полученных материалов исследователи выяснили, что сейчас на этой территории обитает не менее трёх представителей редкого вида.

Напомним, летом 2018 года учёные пожаловались, что медведи и барсы ломают фотоловушки в Саяно-Шушенском заповеднике.