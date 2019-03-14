Совет Федерации не позволил Госдуме закрыть хостелы в жилых домах

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Совет Федерации не позволил Госдуме закрыть хостелы в жилых домахРубрика: общество
14.03.2019 10:56
фото с сайта pixabay.com
Мини-гостиницам позволили остаться в многоквартирниках до конца этого года.
Верхняя палата российского парламента – Совет Федерации – вернула в Госдуму закон о запрете хостелов. Решение было принято накануне на очередном пленарном заседании. По мнению сенаторов, закон, принятый 6 марта, нуждается в серьёзной доработке.
Ранее Госдума почти единогласно приняла закон, который запретил размещать гостиничные номера и оказывать гостиничные услуги в многоквартирных домах.
Как передаёт «Интерфакс», Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы, в общем-то, не против законодательной инициативы. Но не видят причин для её незамедлительного вступления в силу. Совет Федерации предложил отложить вопрос закрытия хостелов до 1 января 2020 года.
По данным сервиса 2ГИС, в городах с населением выше миллиона человек более половины хостелов находятся в жилых домах. Чаще всего гостиничные услуги в многоквартирниках оказывают в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
А в Новосибирске, согласно данным ресурса, 69 официальных хостелов, не считая их филиалов. Большинство мини-гостиниц располагаются именно в жилых домах, чаще всего в центре мегаполиса и вблизи станций метрополитена.
Напомним, 7 марта Госдума приняла закон о запрете фейковых новостей.
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Лента новостей
Отопление отключили в трёхзвёздочном отеле и 28 многоквартирных домах Новосибирска
Новосибирск оказался в конце списка городов с худшим образованием в России
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