Совет Федерации не позволил Госдуме закрыть хостелы в жилых домах

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Мини-гостиницам позволили остаться в многоквартирниках до конца этого года.

Верхняя палата российского парламента – Совет Федерации – вернула в Госдуму закон о запрете хостелов. Решение было принято накануне на очередном пленарном заседании. По мнению сенаторов, закон, принятый 6 марта, нуждается в серьёзной доработке.

Ранее Госдума почти единогласно приняла закон, который запретил размещать гостиничные номера и оказывать гостиничные услуги в многоквартирных домах.

Как передаёт «Интерфакс», Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы, в общем-то, не против законодательной инициативы. Но не видят причин для её незамедлительного вступления в силу. Совет Федерации предложил отложить вопрос закрытия хостелов до 1 января 2020 года.

По данным сервиса 2ГИС, в городах с населением выше миллиона человек более половины хостелов находятся в жилых домах. Чаще всего гостиничные услуги в многоквартирниках оказывают в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

А в Новосибирске, согласно данным ресурса, 69 официальных хостелов, не считая их филиалов. Большинство мини-гостиниц располагаются именно в жилых домах, чаще всего в центре мегаполиса и вблизи станций метрополитена.

Напомним, 7 марта Госдума приняла закон о запрете фейковых новостей.