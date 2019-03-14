В Алтайском крае женщина пойдёт под суд за истязание семерых приёмных детей

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В Алтайском крае женщина пойдёт под суд за истязание семерых приёмных детейРубрика: проиcшествия
14.03.2019 13:02
Фото с сайта pixabay.com
Женщина избивала детей за непослушание; теперь ей грозит до семи лет лишения свободы.
В Заринском районе Алтайского края было направлено в суд уголовное дело опекунши семерых несовершеннолетних детей. Женщину обвиняют в постоянных истязаниях над ними. Информация об этом появилась сегодня, 14 марта, на сайте прокуратуры Алтайского края.
Как сообщает ведомство, с января по сентябрь 2018 года женщина, опекающая семерых детей, систематически жестоко наказывала их за непослушание. Проведённая экспертиза выявила у них физические и психологические травмы.
Сейчас детей забрали у опекунши, где они сейчас – неизвестно. Дело передано в районный суд для рассмотрения. Женщине грозит до семи лет лишения свободы за умышленное причинение вреда здоровью, истязание несовершеннолетних и невыполнение обязанностей по воспитанию.
Напомним, 2 марта 2019 года отец, который изнасиловал свою 13-летнюю дочь, был приговорён к 17 годам лишения свободы.
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