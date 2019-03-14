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В Бердске вырастут цены на проезд в автобусах

Рубрика: общество

14.03.2019 10:39

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Поездка на дачу для жителей Бердска на некоторых маршрутах теперь обойдётся в 46 рублей.

В здании бердской мэрии 13 марта состоялось собрание глав садовых обществ, на котором они вместе с чиновниками обсудили проблемы, связанные с предстоящим дачным сезоном, сообщает «Курьер.Среда.Бердск».

Как выяснилось в ходе собрания, к началу тёплого сезона администрация Бердска запустит из города транспортные маршруты, которые будут доставлять дачников до их садовых обществ.

Стоимость проездного билета контролирует администрация города. При этом местные власти подчёркивают, что льготами для граждан, которым они полагаются в обычном городском транспорте, можно будет пользоваться и на дачных маршрутах. Однако в целом плату за проезд в администрации решили поднять. 

«Она зависит от протяжённости маршрута в черте или не в черте города», – заявила руководитель отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска Надежда Нятина. 

Согласно новым тарифам, проехать на маршруте № 20 или маршруте до «Бытовика» теперь будет стоить 22 рубля, до «Веги-4» и «Росинки» – 35 рублей, до «Веги-1» и «Веги-2» – 29 рублей, до остановки «Сосновка» – 40, а до самого отдалённого «Родничка» – 46 рублей. 

Как рассказала Надежда Нятина, транспортную компанию, которая будет перевозить пассажиров на этих маршрутах, выберут на аукционе. Если погодные условия не вмешаются в планы администрации, то первые автобусы с дачниками отправят уже 20 апреля. 

Напомним, в январе 2019 года в Новосибирске ввели систему оплаты проезда через QR-код.

 

Теги: проезд деньги Бердск

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