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В клинике Мешалкина спасли жизнь новосибирской пенсионерке с редкой патологией

Рубрика: общество

14.03.2019 18:34

ФОТО СО СТРАНИЦЫ INSTAGRAM НМИЦ ИМЕНИ МЕШАЛКИНА

Кардиохирурги в Новосибирске провели сложнейшую операцию, не имевшую аналогов в мире.

Пациентку пенсионного возраста доставили в НМИЦ имени Мешалкина и госпитализировали с подозрением на ложную аневризму корня аорты. Это наполненная кровью полость из соединительной ткани, сообщающаяся с аортой через дефект стенки. 

Ложные аневризмы опасны разрывом с последующим обильным кровотечением, которое приводит к летальному исходу. 

После медицинских осмотров диагноз с прогрессирующей болезнью подтвердился. 

Специалисты кардиохирургического отделения приняли решение провести малоинвазивное вмешательство, которое выводит аномальные сосудистые образования из кровотока ложной аневризмы корня аорты. 

Операция предстояла нелёгкая и представляла большой риск, так как у пенсионерки был ряд и других заболеваний, которые усложняли задачу врачей. После двух удачных вмешательств медики полностью исключили ложные аневризмы из кровотока. 

Как отмечают в клинике, такая практика была впервые использована в мировой хирургии. О подобном не написано даже в научных текстах. Данный операционный процесс имеет высокую техническую сложность. 

Заключительная проверка на компьютерной томографии показала, что врачи смогли достичь полного блокирования аневризмы, а значит операция прошла успешно и достигнут положительный результат. Пенсионерку в стабильном состоянии выписали домой.

Напомним, в феврале новосибирские учёные назвали основную причину высокой смертности от инфаркта миокарда. 

 

Теги: здоровье клиника Мешалкина хирургия Новосибирск

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