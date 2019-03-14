В клинике Мешалкина спасли жизнь новосибирской пенсионерке с редкой патологией

ФОТО СО СТРАНИЦЫ INSTAGRAM НМИЦ ИМЕНИ МЕШАЛКИНА

Кардиохирурги в Новосибирске провели сложнейшую операцию, не имевшую аналогов в мире.

Пациентку пенсионного возраста доставили в НМИЦ имени Мешалкина и госпитализировали с подозрением на ложную аневризму корня аорты. Это наполненная кровью полость из соединительной ткани, сообщающаяся с аортой через дефект стенки.

Ложные аневризмы опасны разрывом с последующим обильным кровотечением, которое приводит к летальному исходу.

После медицинских осмотров диагноз с прогрессирующей болезнью подтвердился.

Специалисты кардиохирургического отделения приняли решение провести малоинвазивное вмешательство, которое выводит аномальные сосудистые образования из кровотока ложной аневризмы корня аорты.

Операция предстояла нелёгкая и представляла большой риск, так как у пенсионерки был ряд и других заболеваний, которые усложняли задачу врачей. После двух удачных вмешательств медики полностью исключили ложные аневризмы из кровотока.

Как отмечают в клинике, такая практика была впервые использована в мировой хирургии. О подобном не написано даже в научных текстах. Данный операционный процесс имеет высокую техническую сложность.

Заключительная проверка на компьютерной томографии показала, что врачи смогли достичь полного блокирования аневризмы, а значит операция прошла успешно и достигнут положительный результат. Пенсионерку в стабильном состоянии выписали домой.

Напомним, в феврале новосибирские учёные назвали основную причину высокой смертности от инфаркта миокарда.