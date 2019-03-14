В Новосибирске планируют возродить медвытрезвители

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По мнению депутатов, нетрезвые граждане создают слишком большую нагрузку на учреждения неотложной помощи.

Депутаты комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Заксобрания Новосибирской области и руководство полиции обратятся к губернатору региона Андрею Травникову с предложением вернуть медвытрезвители. Несколько лет назад они были упразднены, в связи с чем новосибирцев, которых полицейские задерживают в состоянии сильного алкогольного опьянения, отправляют в городские медучреждения.

«Учреждения неотложной помощи, такие как, например, городская клиническая больница № 34, оказались переполнены нетрезвыми пациентами, которые зачастую ведут себя неадекватно, отвлекают врачей, нарушают покой соседей по палате», – сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

По словам полковника полиции Вадима Ерёменко, исполняющего обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД по Новосибирской области, от регионального главка несколько дней назад было направлено письмо Андрею Травникову с просьбой рассмотреть возможность создания медвытрезвителей. Он также пояснил, что опыт возрождения таких учреждений есть в Татарстане и Томске, где функционирует специализированный медвытрезвитель.

«Там несут службу и сотрудники полиции, и гражданские лица. Буквально вчера наши предложения направлены губернатору. Тут уже дело остается за исполнительной властью», – добавил он.

Напомним, в марте пьяная компания на «Хонде» стала виновником массовой аварии в Калининском районе Новосибирска.