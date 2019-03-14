В Новосибирске силовики пришли в МКУ «Ритуальные услуги» из-за дела о взятке

ФОТО С САЙТА МКУ «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку организации, одним из учредителей которой является мэрия Новосибирска.

Новосибирские следователи заинтересовались деятельностью МКУ «Ритуальные услуги». Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, здание муниципального казённого учреждения, созданного мэрией Новосибирска, посетили с проверкой сотрудники силовых ведомств.

«Приходили с целью проведения следственных мероприятий по уголовному делу, часть 5, статья 290. Поговорили с сотрудниками. В интересах следствия большей информации раскрыть не можем», – объяснили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

В Уголовном кодексе Российской Федерации эта статья обозначена как «получение взятки лицом, занимающим государственную должность» и в некоторых случаях предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Согласно информации из ЕГРЮЛ, директором муниципального казённого учреждения «Ритуальные услуги» является Авдюнин Сергей Николаевич. Само учреждение основано в 2006 году и занимается контролем бесперебойной работы семи новосибирских кладбищ – «Гусинобродского», «Заельцовского», «Клещихинского», «Северного», «Инского», «Чемского» и «Южного».

«Учреждение выполняет работы по поддержанию бесперебойного функционирования кладбищ, распределению участков под захоронения, ведёт регистрацию и учет захоронений, а также оказывает услуги по копке могил, уборке, благоустройству мест захоронения», – говорится о деятельности организации на её официальном сайте.

Напомним, ранее в феврале директора новосибирского ритуального агентства осудили на семь лет условно за передачу взяток полицейским.