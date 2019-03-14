В Новосибирске силовики пришли в МКУ «Ритуальные услуги» из-за дела о взятке

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В Новосибирске силовики пришли в МКУ «Ритуальные услуги» из-за дела о взяткеРубрика: общество
14.03.2019 15:53
ФОТО С САЙТА МКУ «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку организации, одним из учредителей которой является мэрия Новосибирска.
Новосибирские следователи заинтересовались деятельностью МКУ «Ритуальные услуги». Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, здание муниципального казённого учреждения, созданного мэрией Новосибирска, посетили с проверкой сотрудники силовых ведомств.
«Приходили с целью проведения следственных мероприятий по уголовному делу, часть 5, статья 290. Поговорили с сотрудниками. В интересах следствия большей информации раскрыть не можем», – объяснили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
В Уголовном кодексе Российской Федерации эта статья обозначена как «получение взятки лицом, занимающим государственную должность» и в некоторых случаях предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Согласно информации из ЕГРЮЛ, директором муниципального казённого учреждения «Ритуальные услуги» является Авдюнин Сергей Николаевич. Само учреждение основано в 2006 году и занимается контролем бесперебойной работы семи новосибирских кладбищ – «Гусинобродского», «Заельцовского», «Клещихинского», «Северного», «Инского», «Чемского» и «Южного».
«Учреждение выполняет работы по поддержанию бесперебойного функционирования кладбищ, распределению участков под захоронения, ведёт регистрацию и учет захоронений, а также оказывает услуги по копке могил, уборке, благоустройству мест захоронения», – говорится о деятельности организации на её официальном сайте.
Напомним, ранее в феврале директора новосибирского ритуального агентства осудили на семь лет условно за передачу взяток полицейским.
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