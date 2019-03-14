В Новосибирской области администрация сельсовета заказала новый Renault за 1,2 млн рублей

фото с сайта renault.ru

Местная администрация в Искитимском районе планирует приобрести автомобиль 2019 года выпуска с немалым количеством девайсов и даже с 3D-эффектами на обивке салона.

Администрация Морозовского сельсовета Искитимского района опубликовала 13 марта на сайте Госзакупок аукцион на покупку полноприводного кроссовера Renault KAPTUR. Начальная цена контракта — 1,2 млн рублей.

В описаниях объекта закупки указано, что авто должно быть 2019 года выпуска и иметь тёмно-серый цвет кузова. Обивка должна быть тканевой с 3D-эффектом чёрного цвета, у руля кожаная оплётка.

Среди других примечательных требований: круиз-контроль, бортовой компьютер, светодиодные задние фонари с 3D-эффектом, ключ-карта с функцией «свободные руки», кондиционер, подогрев сидений и заднего стекла, «мультимедийная навигационная система AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик + камера заднего вида + задний парктроник» и многие другие удобства. Всего в описании объекта целых 54 пункта.

На официальном сайте Renault данный вид кроссовера имеет начальную цену 819 тысяч рублей, включая стоимость доставки до дилерского центра. Но можно приобрести и более «продвинутую версию», обладающую большим количеством удобств и девайсов. Самая дорогая версия — это Renault KAPTUR Extreme за 1 204 999 рублей.

Однако, стоит отметить, что администрации Морозовского сельсовета не принципиальна покупка именно Renault KAPTUR. Главное, чтобы машина обладала аналогичными характеристиками.

«К поставке может быть предложен эквивалентный автотранспорт, не уступающий по качеству автотранспорту, указанному в Техническом задании (допускается наличие дополнительных функциональных возможностей). В случае предложения к поставке эквивалентного товара Участник обязан указать товарный знак предлагаемого автотранспорта. Эквивалентность приобретаемого товара будет определяться по техническим характеристикам и комплектации», — сообщили в описании объекта.

Напомним, в апреле 2018 года Новосибирский оборонный завод заказал себе новый люковсый Infiniti за 4,25 млн рублей, но затем передумал.