В Новосибирский зоопарк привезут кошачьих медведей

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В новом вольере зоопарка будут стеклянные стены и специальные лестницы, чтобы животным было проще забираться наверх.

Новосибирский зоопарк заказал проект летних вольеров и зимнего выставочного павильона для малых панд, которых из-за размера ещё называют кошачьими медведями. Они существенно отличаются от больших панд – умилительных животных с белым брюхом. Но, как и более крупные собратья, эти существа также питаются побегами бамбука.

Информация о торгах появилась сегодня, 14 марта, на сайте госзакупок. Начальная цена контракта – 570 тысяч рублей. Аукцион состоится 9 апреля.

Как говорится в документе, при разработке проекта будут учитываться три фактора: удобство для животных, удобство для обслуживающего персонала и эстетичность. Последнее подразумевает, что сам вольер должен вписываться в обстановку зоопарка и животное в нём должно привлекать зрителей.

Жилища для новых обитателей зоопарка будут декорированы под их естественную среду обитания. 50 % площади планируется засадить травами и кустарниками, которыми питаются малые панды. Также внутри будут установлены различные домики, гнездовые боксы и конструкции для лазания. Это связано с любовью панд сидеть на возвышенностях. А чтобы животные не уставали от большого скопления людей, в вольерах будут предусмотрены теневые зоны, где они смогут прятаться.

Для декора хотят использовать большие камни, деревья, группы растений и бассейн с кристально чистой водой.

В зоопарке планируют сначала закончить стройку, а потом искать будущих новосёлов за рубежом.

«Сейчас это только в планах. Неизвестно, когда посетители увидят малых панд. Мы пока только закупаем всё необходимое, но не знаем, когда вольеры будут готовы. Везти животных в никуда я считаю нерентабельным», – рассказала Сиб.фм заведующая научно-информационным отделом Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова.

Напомним, 25 февраля 2019 года в Новосибирском зоопарке появились карликовые мангусты.