В Омске водитель вышвырнул умирающего пассажира из маршрутки

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В Омске водитель вышвырнул умирающего пассажира из маршруткиРубрика: проиcшествия
14.03.2019 10:49
ФОТО ИЗ ПАБЛИКА ВКОНТАКТЕ - ОМСК ВК
Пассажир маршрутки потерял сознание во время поездки – водитель высадил его и уехал; брошенный на улице мужчина скончался.
Сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Омской области начали доследственную проверку обстоятельств, при которых погиб пассажир городской маршрутки, сообщает пресс-служба ведомства. Поводом для проверки стали сообщения местных СМИ об этом происшествии.
По предварительным данным оперативников, 9 марта 2019 года один из пассажиров маршрутного такси в Омске внезапно потерял сознание. Водитель маршрутки решил избавиться от неудобного клиента и небрежно вытащил его на ближайшей остановке, попутно ударив головой о металлический поручень. После этого, не вызывая медиков, мужчина вернулся за руль и продолжил движение по маршруту.
Из-за не оказанной вовремя помощи, а также равнодушного бездействия очевидцев, мужчина умер. Следственному комитету предстоит дать оценку действиям водителя, которого подозревают в «оставлении человека в опасности».
Напомним, в феврале в Барнауле девочка шла домой вдоль тёмной обочины трассы из-за того, что водитель высадил её раньше нужной ей остановки.
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