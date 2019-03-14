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В Омске водитель вышвырнул умирающего пассажира из маршрутки

Рубрика: проиcшествия

14.03.2019 10:49

ФОТО ИЗ ПАБЛИКА ВКОНТАКТЕ - ОМСК ВК

Пассажир маршрутки потерял сознание во время поездки – водитель высадил его и уехал; брошенный на улице мужчина скончался.

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Омской области начали доследственную проверку обстоятельств, при которых погиб пассажир городской маршрутки, сообщает пресс-служба ведомства. Поводом для проверки стали сообщения местных СМИ об этом происшествии. 

По предварительным данным оперативников, 9 марта 2019 года один из пассажиров маршрутного такси в Омске внезапно потерял сознание. Водитель маршрутки решил избавиться от неудобного клиента и небрежно вытащил его на ближайшей остановке, попутно ударив головой о металлический поручень. После этого, не вызывая медиков, мужчина вернулся за руль и продолжил движение по маршруту. 

Из-за не оказанной вовремя помощи, а также равнодушного бездействия очевидцев, мужчина умер. Следственному комитету предстоит дать оценку действиям водителя, которого подозревают в «оставлении человека в опасности».

Напомним, в феврале в Барнауле девочка шла домой вдоль тёмной обочины трассы из-за того, что водитель высадил её раньше нужной ей остановки.

 

Теги: расследование транспорт Следком

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сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:44 Культура 0 Коммент.

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вчера 18:53 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

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