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Власти проведут ещё одну экспертизу аварийного дома в Барабинске

Рубрика: недвижимость, общество

14.03.2019 20:36

фото с сайта администрации Барабинского района

В Новосибирской области здание, которое отремонтировали с помощью клея после жалобы на прямой линии с президентом Владимиром Путиным, решили снова проверить.

В Барабинске многоквартный дом на переулке Толстого, 18, посетил в рамках рабочей поездки региональный министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов. Он осмотрел конструктивные элементы здания и некоторые квартиры.

Далее, в ходе совещания с главой района Евгением Бессоновым и главой города Романом Бобровым министр решил провести заседание комиссии по ЧС и в ближайшее время ввести независимую экспертизу дома.

«Дальнейшая судьба дома будет зависеть от результатов экспертизы», — сообщила пресс-служба администрации Барабинского района.

Напомним, в марте стало известно, что данный дом, построенный для расселения ветхого жилья, отремонтировали при помощи клея.

Теги: скандалы проверки

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Предложить новость

Миллион рублей потратят на обработку от клещей в Бердске

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Власти проведут ещё одну экспертизу аварийного дома в Барабинске

сегодня 20:36 Недвижимость 0 Коммент.

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сегодня 20:01 Общество 0 Коммент.

В клинике Мешалкина спасли жизнь новосибирской пенсионерке с редкой патологией

сегодня 18:34 Общество 0 Коммент.

Опасная лаборатория угрожала возникновением эпидемии жителям Новосибирской области

сегодня 18:27 Общество 0 Коммент.

Школьница в Кузбассе получила тяжёлые травмы из-за упавшей на неё с крыши глыбы льда

сегодня 18:25 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области администрация сельсовета заказала новый Renault за 1,2 млн рублей

сегодня 17:47 Авто 0 Коммент.

Кемеровские музыканты посвятят концерт годовщине пожара в «Зимней вишне»

сегодня 17:30 Культура 0 Коммент.

В Новосибирский зоопарк привезут кошачьих медведей

сегодня 16:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске силовики пришли в МКУ «Ритуальные услуги» из-за дела о взятке

сегодня 15:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирск стал третьей рекламной столицей России

сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:08 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:56 Общество 0 Коммент.

В Бердске вырастут цены на проезд в автобусах

сегодня 10:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова получила шанс реабилитироваться за провал в эстафете на чемпионате мира

сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

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