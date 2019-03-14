Власти проведут ещё одну экспертизу аварийного дома в Барабинске

фото с сайта администрации Барабинского района

В Новосибирской области здание, которое отремонтировали с помощью клея после жалобы на прямой линии с президентом Владимиром Путиным, решили снова проверить.

В Барабинске многоквартный дом на переулке Толстого, 18, посетил в рамках рабочей поездки региональный министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов. Он осмотрел конструктивные элементы здания и некоторые квартиры.

Далее, в ходе совещания с главой района Евгением Бессоновым и главой города Романом Бобровым министр решил провести заседание комиссии по ЧС и в ближайшее время ввести независимую экспертизу дома.

«Дальнейшая судьба дома будет зависеть от результатов экспертизы», — сообщила пресс-служба администрации Барабинского района.

Напомним, в марте стало известно, что данный дом, построенный для расселения ветхого жилья, отремонтировали при помощи клея.