В ЦБ назвали примерную дату поступления в Новосибирск 5-рублёвых монет с символами Крыма

ФОТО С САЙТА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Символом воссоединения был выбран Керченский мост на фоне карты крымского полуострова.

Центробанк России выпустил юбилейные пятаки, приуроченные к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией, которую будут отмечать по всей стране 18 марта. С лицевой стороны монета похожа на обычную монету такого же номинала. Единственным отличием является надпись «Банк России» и год выпуска – 2019-й. С другой стороны вместо двуглавого орла на пятаке нарисован крымский мост, который соединяет полуостров Крым с территорией Краснодарского края.

Всего, как сообщает финансовый регулятор, в обороте появятся два миллиона необычных пятирублёвых монет. Как рассказали Сиб.фм в Сибирском ГУ Банка России, новосибирцы, скорее всего, смогут увидеть их только ближе к лету.

«Тираж монет два миллиона. Они будут распределены по всем регионам и точное количество, которое попадёт к нам в Новосибирск, пока неизвестно. Как показывает практика, памятные монеты попадают в регионы примерно через пару месяцев. К примеру, выпущенные в декабре футбольные монеты у нас появились в марте», – сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Если разделить тираж поровну на всю страну, то в Новосибирск должно попасть около 23 тысяч памятных пятаков. Однако в пресс-службе отметили, что подобные тематические монеты попадают не во все регионы из-за ограниченного количества экземпляров.

Напомним, в 2018 году в Новосибирске редкую 10-копеечную монету выставили на продажу за 25 миллионов рублей.