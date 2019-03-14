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В ЦБ назвали примерную дату поступления в Новосибирск 5-рублёвых монет с символами Крыма

Рубрика: общество

14.03.2019 14:51

ФОТО С САЙТА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Символом воссоединения был выбран Керченский мост на фоне карты крымского полуострова.

Центробанк России выпустил юбилейные пятаки, приуроченные к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией, которую будут отмечать по всей стране 18 марта. С лицевой стороны монета похожа на обычную монету такого же номинала. Единственным отличием является надпись «Банк России» и год выпуска – 2019-й. С другой стороны вместо двуглавого орла на пятаке нарисован крымский мост, который соединяет полуостров Крым с территорией Краснодарского края.

Всего, как сообщает финансовый регулятор, в обороте появятся два миллиона необычных пятирублёвых монет. Как рассказали Сиб.фм в Сибирском ГУ Банка России, новосибирцы, скорее всего, смогут увидеть их только ближе к лету.

«Тираж монет два миллиона. Они будут распределены по всем регионам и точное количество, которое попадёт к нам в Новосибирск, пока неизвестно. Как показывает практика, памятные монеты попадают в регионы примерно через пару месяцев. К примеру, выпущенные в декабре футбольные монеты у нас появились в марте», – сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Если разделить тираж поровну на всю страну, то в Новосибирск должно попасть около 23 тысяч памятных пятаков. Однако в пресс-службе отметили, что подобные тематические монеты попадают не во все регионы из-за ограниченного количества экземпляров.

Напомним, в 2018 году в Новосибирске редкую 10-копеечную монету выставили на продажу за 25 миллионов рублей.

Теги: Банк России деньги крым юбилей

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сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

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Мошковскую амбулаторию перевезли из непригодного здания в закрытую по решению суда школу

вчера 19:24 Общество 0 Коммент.

Застройщик микрорайона «Европейский берег» опроверг сообщения о строительстве дома вместо детсада

вчера 18:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирский худсовет согласовал установку памятника Сталину

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

Росконтроль определил самый действенный способ удалить накипь из чайника

вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

123 миллиона рублей незаконно вывел в Китай новосибирский предприниматель

вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:14 Афиша 0 Коммент.

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