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Защищавшему жену от грабителей жителю Хакасии грозит 15 лет колонии

Рубрика: проиcшествия

14.03.2019 19:02

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В Абакане мужчина избил грабителей, которые напали на его жену; в результате один из них погиб – мужчину ждёт суд. 

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Абакана, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, которое стало причиной смерти потерпевшего. 

По информации следователей, 10 марта пара супругов возвращалась домой под утро из кафе. На улице Чертыгашева мужчина остановился около торгового киоска, тогда как жена прошла немного дальше. Внезапно на неё напали несколько грабителей. 

Услышав крики своей жены, 32-летний супруг бросился к ней на помощь. Он накинулся на одного из напавших и стал бить его руками и ногами по голове. После драки подозреваемый оставил изувеченного бандита на дороге. От полученных травм 33-летний грабитель скончался на месте происшествия, где его обнаружили сотрудники полиции. 

Сейчас мужчина задержан. После рассмотрения дела подозреваемого отправят в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 

Напомним, в марте в Хакасии мужчина зарезал сожительницу в гостях

Теги: убийство Хакасия криминал

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Опасная лаборатория угрожала возникновением эпидемии жителям Новосибирской области

сегодня 18:27 Общество 0 Коммент.

Школьница в Кузбассе получила тяжёлые травмы из-за упавшей на неё с крыши глыбы льда

сегодня 18:25 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 17:47 Авто 0 Коммент.

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сегодня 17:30 Культура 0 Коммент.

В Новосибирский зоопарк привезут кошачьих медведей

сегодня 16:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске силовики пришли в МКУ «Ритуальные услуги» из-за дела о взятке

сегодня 15:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирск стал третьей рекламной столицей России

сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирск оказался в конце списка городов с худшим образованием в России

сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

Россельхознадзор не позволил подарить новосибирским женщинам тысячи опасных цветов

сегодня 11:08 Общество 0 Коммент.

Совет Федерации не позволил Госдуме закрыть хостелы в жилых домах

сегодня 10:56 Общество 0 Коммент.

В Бердске вырастут цены на проезд в автобусах

сегодня 10:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова получила шанс реабилитироваться за провал в эстафете на чемпионате мира

сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

Минкультуры внесло в правительство поправки для борьбы с пиратством

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

Ради спасения тысяч людей от потопа военные сапёры проведут подрывы льда на Бие

сегодня 07:43 Общество 0 Коммент.

Онкозаболевания можно будет бесплатно лечить в частных клиниках

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

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