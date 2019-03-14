Защищавшему жену от грабителей жителю Хакасии грозит 15 лет колонии

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В Абакане мужчина избил грабителей, которые напали на его жену; в результате один из них погиб – мужчину ждёт суд.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Абакана, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, которое стало причиной смерти потерпевшего.

По информации следователей, 10 марта пара супругов возвращалась домой под утро из кафе. На улице Чертыгашева мужчина остановился около торгового киоска, тогда как жена прошла немного дальше. Внезапно на неё напали несколько грабителей.

Услышав крики своей жены, 32-летний супруг бросился к ней на помощь. Он накинулся на одного из напавших и стал бить его руками и ногами по голове. После драки подозреваемый оставил изувеченного бандита на дороге. От полученных травм 33-летний грабитель скончался на месте происшествия, где его обнаружили сотрудники полиции.

Сейчас мужчина задержан. После рассмотрения дела подозреваемого отправят в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, в марте в Хакасии мужчина зарезал сожительницу в гостях.