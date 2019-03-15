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Бердская ЦГБ нашла желающего перевозить трупы из больницы в морг за 1283 рубля

Рубрика: общество

15.03.2019 16:07

Фото с сайта ГБУЗ НСО "Бердская центральная городская больница"

Аукцион на перевозку 177 трупов от бердской ЦГБ не состоялся: была подана только одна заявка, соответствующая требованиям федерального закона.

Бердская ЦГБ объявила аукцион на перевозку 177 тел умерших пациентов, находившихся там на стационарном лечении, в патологоанатомическое отделение либо в отделение судебно-медицинской экспертизы. Стартовая стоимость лота составила 227 149 рублей, соответственно, на перевозку одного тела отводится 1283 рубля.

В условиях закупки указано, что транспортировке подлежат только умершие в терапевтическом корпусе № 1 и 2, детской больнице, хирургическом отделении, родильном доме и инфекционно-туберкулёзном корпусе. Также заказчик уточняет, что при перевозке должны соблюдаться условия Федерального закона «О погребении и похоронном деле» и СанПин, а транспортировка тел будет возможна в течение двух часов после получения заявки. 

Бердская ЦГБ призывает заказчика перевозить трупы в полиэтиленовом пакете или мешке лицом вверх, а персонал обеспечить всем необходимым: исправным транспортом, спецодеждой, дезинфицирующими средствами.

Согласно информации на сайте госзакупок, приём заявок на аукцион длился с 4 по 13 марта. За это время только один предприниматель – ИП Ладышкин Владимир Александрович – проявил инициативу. Из-за этого аукцион, который должен был пройти 18 марта, будет признан несостоявшимся, а контракт, скорее всего, будет заключён с единственным участником, подавшим заявку.

«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона No 44-ФЗ и документации об аукционе», – говорится в документах закупки.

Напомним, 14 марта 2019 года на сайте госзакупок появился тендер на строительство в Новосибирском зоопарке вольеров для панд.

Теги: госзакупки труп смерть

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сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

Бердская ЦГБ нашла желающего перевозить трупы из больницы в морг за 1283 рубля

сегодня 16:07 Общество 0 Коммент.

На Байкале остановили строительство завода по розливу воды для Китая

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Путёвки в детские сады Новосибирска начнут выдавать в понедельник

сегодня 13:45 Общество 0 Коммент.

В Октябрьском районе Новосибирска ограничено движение автомобилей

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

сегодня 12:22 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске

сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Министерство просвещения утвердило расписание сдачи ЕГЭ на 2019 год

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения рака

сегодня 09:43 Общество 0 Коммент.

Заключённый напал на сотрудника колонии в Новосибирске

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

Синоптики обещают резкие перепады температур в Новосибирске и первый дождь

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы доплатят 5 процентов за отопление из-за холодной и продолжительной зимы

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка снова не помогла сборной России выиграть медаль на чемпионате мира

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

Миллион рублей потратят на обработку от клещей в Бердске

вчера 21:02 Общество 0 Коммент.

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