Бердская ЦГБ нашла желающего перевозить трупы из больницы в морг за 1283 рубля

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Бердская ЦГБ нашла желающего перевозить трупы из больницы в морг за 1283 рубляРубрика: общество
15.03.2019 16:07
Фото с сайта ГБУЗ НСО "Бердская центральная городская больница"
Аукцион на перевозку 177 трупов от бердской ЦГБ не состоялся: была подана только одна заявка, соответствующая требованиям федерального закона.
Бердская ЦГБ объявила аукцион на перевозку 177 тел умерших пациентов, находившихся там на стационарном лечении, в патологоанатомическое отделение либо в отделение судебно-медицинской экспертизы. Стартовая стоимость лота составила 227 149 рублей, соответственно, на перевозку одного тела отводится 1283 рубля.
В условиях закупки указано, что транспортировке подлежат только умершие в терапевтическом корпусе № 1 и 2, детской больнице, хирургическом отделении, родильном доме и инфекционно-туберкулёзном корпусе. Также заказчик уточняет, что при перевозке должны соблюдаться условия Федерального закона «О погребении и похоронном деле» и СанПин, а транспортировка тел будет возможна в течение двух часов после получения заявки.
Бердская ЦГБ призывает заказчика перевозить трупы в полиэтиленовом пакете или мешке лицом вверх, а персонал обеспечить всем необходимым: исправным транспортом, спецодеждой, дезинфицирующими средствами.
Согласно информации на сайте госзакупок, приём заявок на аукцион длился с 4 по 13 марта. За это время только один предприниматель – ИП Ладышкин Владимир Александрович – проявил инициативу. Из-за этого аукцион, который должен был пройти 18 марта, будет признан несостоявшимся, а контракт, скорее всего, будет заключён с единственным участником, подавшим заявку.
«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона No 44-ФЗ и документации об аукционе», – говорится в документах закупки.
Напомним, 14 марта 2019 года на сайте госзакупок появился тендер на строительство в Новосибирском зоопарке вольеров для панд.
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