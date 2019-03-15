ФАС может остановить ремонт новосибирских дорог

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ФАС может остановить ремонт новосибирских дорогРубрика: общество
15.03.2019 15:20
Фото с сайта pixabay.com
«Новосибирскавтодор» прислал в антимонопольную службу пять жалоб на действия муниципального учреждения «Управление дорожного строительства».
Специалисты Федеральной антимонопольной службы приняли к рассмотрению жалобы «Новосибирскавтодора» о проведении торгов на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги».
Рассмотрение жалоб назначено на 20 марта. До тех пор проведение торгов официально приостановлено.
«Приостановлено четыре из пяти конкурсов. "Новосибирскавтодор" считает, что часть положений конкурсной документации не соответствует требованиям закона», – сообщил Сиб.фм заместитель руководителя УФАС по Новосибирской области Андрей Швалов.
Речь идет о крупных контрактах по ремонту городских магистралей. В частности, в списке значатся улицы Большевистская, Гоголя, Фабричная, Жуковского и Бердское шоссе.
Сумма, предусмотренная контрактом, превышает 682 миллиона рублей.
Напомним, 27 февраля правительство Новосибирской области объявило, что отремонтирует дороги региона за 24 миллиарда рублей.
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