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ФАС может остановить ремонт новосибирских дорог

Рубрика: общество

15.03.2019 15:20

Фото с сайта pixabay.com

«Новосибирскавтодор» прислал в антимонопольную службу пять жалоб на действия муниципального учреждения «Управление дорожного строительства». 

Специалисты Федеральной антимонопольной службы приняли к рассмотрению жалобы «Новосибирскавтодора» о проведении торгов на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги». 

Рассмотрение жалоб назначено на 20 марта. До тех пор проведение торгов официально приостановлено. 

«Приостановлено четыре из пяти конкурсов. "Новосибирскавтодор" считает, что часть положений конкурсной документации не соответствует требованиям закона», – сообщил Сиб.фм заместитель руководителя УФАС по Новосибирской области Андрей Швалов.

Речь идет о крупных контрактах по ремонту городских магистралей. В частности, в списке значатся улицы Большевистская, Гоголя, Фабричная, Жуковского и Бердское шоссе. 

Сумма, предусмотренная контрактом, превышает 682 миллиона рублей. 

Напомним, 27 февраля правительство Новосибирской области объявило, что отремонтирует дороги региона за 24 миллиарда рублей. 

Теги: ремонт ФАС ремонт дорог

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Предложить новость

В Новосибирском зоопарке Питон альбинос замер на кладке яиц

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Последний водочный магнат региона хочет стать мэром Новосибирска

сегодня 16:56 Общество 0 Коммент.

Оставленные без присмотра дети спасены благодаря пожарному извещателю в доме под Новосибирском.

сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

Бердская ЦГБ нашла желающего перевозить трупы из больницы в морг за 1283 рубля

сегодня 16:07 Общество 0 Коммент.

На Байкале остановили строительство завода по розливу воды для Китая

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Путёвки в детские сады Новосибирска начнут выдавать в понедельник

сегодня 13:45 Общество 0 Коммент.

В Октябрьском районе Новосибирска ограничено движение автомобилей

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

сегодня 12:22 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор изъял из торговых сетей Новосибирска шесть партий опасной для здоровья рыбы

сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске

сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Министерство просвещения утвердило расписание сдачи ЕГЭ на 2019 год

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения рака

сегодня 09:43 Общество 0 Коммент.

Заключённый напал на сотрудника колонии в Новосибирске

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

Синоптики обещают резкие перепады температур в Новосибирске и первый дождь

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы доплатят 5 процентов за отопление из-за холодной и продолжительной зимы

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка снова не помогла сборной России выиграть медаль на чемпионате мира

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

Миллион рублей потратят на обработку от клещей в Бердске

вчера 21:02 Общество 0 Коммент.

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