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Мэрия Новосибирска не планирует тратить бюджетные деньги на установку бюста Сталина

Рубрика: общество

15.03.2019 13:44

ФОТО ИЗ АРХИВА СИБ.ФМ

Анатолий Локоть заявил, что работы будут выполнены за счет привлечённых средств.

На традиционном «часе мэра» Анатолию Локтю сегодня был задан вопрос о том, на какие средства будет проводиться установка бюста Сталина. Ранее художественный совет города согласовал план установки памятника вождю на территории обкома КПРФ на улице Большевистской. Однако пожертвований, собранных авторами идеи и их сторонниками, скорее всего будет недостаточно для выполнения всех работ. 

Мэр Новосибирска подтвердил, что бюст появится именно на территории возле здания, в котором располагается областной комитет КПРФ. Он также сообщил, что уже было проведено первое совещание по этому вопросу. 

Анатолий Локоть кратко, но недвусмысленно ответил на вопрос об источниках финансирования установки бюста Сталина. 

«Откуда будут средства? Это будут привлечённые средства. Никак не бюджетные!» – заявил мэр.

Напомним, в декабре 2018 года стало известно, что один из символов Новосибирска – памятник «Сибирские просторы» перенесут с Красного проспекта. 

Теги: Локоть сталин Новосибирск памятник

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Предложить новость

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Последний водочный магнат региона хочет стать мэром Новосибирска

сегодня 16:56 Общество 0 Коммент.

Оставленные без присмотра дети спасены благодаря пожарному извещателю в доме под Новосибирском.

сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

Бердская ЦГБ нашла желающего перевозить трупы из больницы в морг за 1283 рубля

сегодня 16:07 Общество 0 Коммент.

На Байкале остановили строительство завода по розливу воды для Китая

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Путёвки в детские сады Новосибирска начнут выдавать в понедельник

сегодня 13:45 Общество 0 Коммент.

В Октябрьском районе Новосибирска ограничено движение автомобилей

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

сегодня 12:22 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор изъял из торговых сетей Новосибирска шесть партий опасной для здоровья рыбы

сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске

сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Министерство просвещения утвердило расписание сдачи ЕГЭ на 2019 год

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения рака

сегодня 09:43 Общество 0 Коммент.

Заключённый напал на сотрудника колонии в Новосибирске

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

Синоптики обещают резкие перепады температур в Новосибирске и первый дождь

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы доплатят 5 процентов за отопление из-за холодной и продолжительной зимы

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка снова не помогла сборной России выиграть медаль на чемпионате мира

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

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вчера 21:02 Общество 0 Коммент.

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