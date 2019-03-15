Мэрия Новосибирска не планирует тратить бюджетные деньги на установку бюста Сталина

ФОТО ИЗ АРХИВА СИБ.ФМ

Анатолий Локоть заявил, что работы будут выполнены за счет привлечённых средств.

На традиционном «часе мэра» Анатолию Локтю сегодня был задан вопрос о том, на какие средства будет проводиться установка бюста Сталина. Ранее художественный совет города согласовал план установки памятника вождю на территории обкома КПРФ на улице Большевистской. Однако пожертвований, собранных авторами идеи и их сторонниками, скорее всего будет недостаточно для выполнения всех работ.

Мэр Новосибирска подтвердил, что бюст появится именно на территории возле здания, в котором располагается областной комитет КПРФ. Он также сообщил, что уже было проведено первое совещание по этому вопросу.

Анатолий Локоть кратко, но недвусмысленно ответил на вопрос об источниках финансирования установки бюста Сталина.

«Откуда будут средства? Это будут привлечённые средства. Никак не бюджетные!» – заявил мэр.

Напомним, в декабре 2018 года стало известно, что один из символов Новосибирска – памятник «Сибирские просторы» перенесут с Красного проспекта.