Министерство просвещения утвердило расписание сдачи ЕГЭ на 2019 год

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Основной период сдачи экзамена – с 27 мая по 13 июня; резервные дни утверждены на время с 17 июня по 1 июля.

В этом году одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ с 27 мая по 1 июля. Приказ об этом Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утвердили накануне, 14 марта. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Экзамены по предметам, которые должны сдавать все выпускники, в этом году пройдут 29 мая (математика) и 3 июня (русский язык). В остальные дни одиннадцатиклассникам предстоит сдавать предметы на выбор. Так, в первый день проведения испытаний, 27 мая, школьники напишут географию или литературу, 31 мая – историю или химию, 5 июня – письменную часть по иностранным языкам или физику, 7 и 8 июня будут сдавать устную часть по иностранным языкам, 10 июня – обществознание, 13 июня – биологию или информатику.

Для тех, кто выбрал экзамены, которые стоят на одну дату, предусмотрены резервные дни с 17 июня по 1 июля. Досрочно ЕГЭ можно сдать с 20 марта по 10 апреля.

Те, кто получит неудовлетворительную оценку по русскому языку или математике, могут попытаться сдать эти предметы ещё раз в дополнительный период, с 3 по 20 сентября. Как сообщают в Министерстве просвещения, осенью математику можно сдать только на базовом уровне.

Напомним, 13 ноября 2018 года эксперты рассказали, как подготовиться к ЕГЭ.