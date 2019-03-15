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Министерство просвещения утвердило расписание сдачи ЕГЭ на 2019 год

Рубрика: общество

15.03.2019 10:02

Фото с сайта pixabay.com

Основной период сдачи экзамена – с 27 мая по 13 июня; резервные дни утверждены на время с 17 июня по 1 июля.

В этом году одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ с 27 мая по 1 июля. Приказ об этом Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утвердили накануне, 14 марта. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Экзамены по предметам, которые должны сдавать все выпускники, в этом году пройдут 29 мая (математика) и 3 июня (русский язык). В остальные дни одиннадцатиклассникам предстоит сдавать предметы на выбор. Так, в первый день проведения испытаний, 27 мая, школьники напишут географию или литературу, 31 мая – историю или химию, 5 июня – письменную часть по иностранным языкам или физику, 7 и 8 июня будут сдавать устную часть по иностранным языкам, 10 июня – обществознание, 13 июня – биологию или информатику.

Для тех, кто выбрал экзамены, которые стоят на одну дату, предусмотрены резервные дни с 17 июня по 1 июля. Досрочно ЕГЭ можно сдать с 20 марта по 10 апреля.

Те, кто получит неудовлетворительную оценку по русскому языку или математике, могут попытаться сдать эти предметы ещё раз в дополнительный период, с 3 по 20 сентября. Как сообщают в Министерстве просвещения, осенью математику можно сдать только на базовом уровне.

Напомним, 13 ноября 2018 года эксперты рассказали, как подготовиться к ЕГЭ.

Теги: школа ЕГЭ образование

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В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

сегодня 12:22 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор изъял из торговых сетей Новосибирска шесть партий опасной для здоровья рыбы

сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске

сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Лукинский

сегодня 11:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Министерство просвещения утвердило расписание сдачи ЕГЭ на 2019 год

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения рака

сегодня 09:43 Общество 0 Коммент.

Заключённый напал на сотрудника колонии в Новосибирске

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

Синоптики обещают резкие перепады температур в Новосибирске и первый дождь

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка снова не помогла сборной России выиграть медаль на чемпионате мира

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

Миллион рублей потратят на обработку от клещей в Бердске

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вчера 20:36 Недвижимость 0 Коммент.

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вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:25 Хроника 0 Коммент.

Кемеровские музыканты посвятят концерт годовщине пожара в «Зимней вишне»

вчера 17:30 Культура 0 Коммент.

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вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

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