Лента новостейПредложить новость
Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске
На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области
В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Лукинский
Министерство просвещения утвердило расписание сдачи ЕГЭ на 2019 год
В Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения рака
Синоптики обещают резкие перепады температур в Новосибирске и первый дождь
Новосибирцы доплатят 5 процентов за отопление из-за холодной и продолжительной зимы
Власти проведут ещё одну экспертизу аварийного дома в Барабинске
В клинике Мешалкина спасли жизнь новосибирской пенсионерке с редкой патологией
Кемеровские музыканты посвятят концерт годовщине пожара в «Зимней вишне»
Министерство просвещения утвердило расписание сдачи ЕГЭ на 2019 годРубрика: общество
15.03.2019 10:02
Фото с сайта pixabay.com
Основной период сдачи экзамена – с 27 мая по 13 июня; резервные дни утверждены на время с 17 июня по 1 июля.
В этом году одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ с 27 мая по 1 июля. Приказ об этом Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утвердили накануне, 14 марта. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Экзамены по предметам, которые должны сдавать все выпускники, в этом году пройдут 29 мая (математика) и 3 июня (русский язык). В остальные дни одиннадцатиклассникам предстоит сдавать предметы на выбор. Так, в первый день проведения испытаний, 27 мая, школьники напишут географию или литературу, 31 мая – историю или химию, 5 июня – письменную часть по иностранным языкам или физику, 7 и 8 июня будут сдавать устную часть по иностранным языкам, 10 июня – обществознание, 13 июня – биологию или информатику.
Для тех, кто выбрал экзамены, которые стоят на одну дату, предусмотрены резервные дни с 17 июня по 1 июля. Досрочно ЕГЭ можно сдать с 20 марта по 10 апреля.
Те, кто получит неудовлетворительную оценку по русскому языку или математике, могут попытаться сдать эти предметы ещё раз в дополнительный период, с 3 по 20 сентября. Как сообщают в Министерстве просвещения, осенью математику можно сдать только на базовом уровне.
Напомним, 13 ноября 2018 года эксперты рассказали, как подготовиться к ЕГЭ.
Комментарии
Лента новостей
Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске
На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области
В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Лукинский
Министерство просвещения утвердило расписание сдачи ЕГЭ на 2019 год
В Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения рака
Синоптики обещают резкие перепады температур в Новосибирске и первый дождь
Новосибирцы доплатят 5 процентов за отопление из-за холодной и продолжительной зимы
Власти проведут ещё одну экспертизу аварийного дома в Барабинске
В клинике Мешалкина спасли жизнь новосибирской пенсионерке с редкой патологией
Кемеровские музыканты посвятят концерт годовщине пожара в «Зимней вишне»
Статьи по теме
Время знаний
В Новосибирске открыли самую большую школу в городе и самую лучшую ...
Учёным нужен склад
Андрей Травников обсудил с молодыми учёными перспективы ...
Умка без мамы
Чем «Умка» отличается от других школ и почему важна личность ушедш...
Бишыхан абарагша
Как 14-летний мальчик возрождает исчезающую культуру и язык...
Новости по теме
Популярное