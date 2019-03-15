6 баллов
+4
65.42 74.07
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирском зоопарке Питон альбинос замер на кладке яиц

сегодня 19:06 Общество 0 Коммент.

Последний водочный магнат региона хочет стать мэром Новосибирска

сегодня 16:56 Общество 0 Коммент.

Оставленные без присмотра дети спасены благодаря пожарному извещателю в доме под Новосибирском.

сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

Бердская ЦГБ нашла желающего перевозить трупы из больницы в морг за 1283 рубля

сегодня 16:07 Общество 0 Коммент.

На Байкале остановили строительство завода по розливу воды для Китая

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Путёвки в детские сады Новосибирска начнут выдавать в понедельник

сегодня 13:45 Общество 0 Коммент.

В Октябрьском районе Новосибирска ограничено движение автомобилей

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

сегодня 12:22 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор изъял из торговых сетей Новосибирска шесть партий опасной для здоровья рыбы

сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске

сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Министерство просвещения утвердило расписание сдачи ЕГЭ на 2019 год

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения рака

сегодня 09:43 Общество 0 Коммент.

Заключённый напал на сотрудника колонии в Новосибирске

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

Синоптики обещают резкие перепады температур в Новосибирске и первый дождь

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы доплатят 5 процентов за отопление из-за холодной и продолжительной зимы

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка снова не помогла сборной России выиграть медаль на чемпионате мира

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

Миллион рублей потратят на обработку от клещей в Бердске

вчера 21:02 Общество 0 Коммент.

На Байкале остановили строительство завода по розливу воды для Китая

Рубрика: общество

15.03.2019 14:33

фото с сайта pixabay.com

Суд удовлетворил требования прокуратуры и прекратил работы на скандальной стройке на берегу Байкала.

Строительство завода по розливу воды из озера Байкал для потребителей из Китая приостановлено решением суда. Иск подала Западно-Байкальская природоохранная прокуратура. В ходе проверки её специалисты выявили на территории стройки следы нефтепродуктов и свалки с отходами производства, сообщает «Интерфакс»

На момент общественных слушаний не было предоставлено разрешение на производство земляных работ. Нарушения также были отмечены в ходе проведения государственной экологической экспертизы. 

О начале строительства на берегу Байкала завода по розливу воды для Китая стало известно в ноябре прошлого года. В сутки предприятие планировало выпускать до 528 тысяч литров воды. Объём инвестиций обозначили в пределах 1,5 миллиарда рублей. Обещали предоставить жителям ближайшего посёлка Култук 150 рабочих мест. 

Впрочем, уже в январе на территории страны начались масштабные акции против строительства водозабора. Общественники начали собирать подписи против продажи байкальской воды. Была создана петиция, подписи под которой поставили более 500 тысяч небезразличных россиян. Люди опасались, что производство принесёт уникальному озеру непоправимый ущерб. 

На защиту Байкала встали и российские звёзды. Известный шоумен Сергей Зверев, уроженец посёлка Култук, провёл серию одиночных пикетов, в том числе и на Красной площади в Москве с единственным требованием: не допустить строительства на Байкале. Не остановило стилиста и певца даже приглашение в полицию для составления протокола о нарушении правил проведения публичных акций. 

О проведении проверки объекта распорядился и премьер России Дмитрий Медведев. А в минувшую среду об угрозе строительства для редких животных, населяющих берега озера Байкал, заявили в Совете по правам человека при президенте России.

Напомним, в декабре 2018 года бывший российский профессиональный борец сумо Анатолий Михаханов решил пройти курс лечебного голодания на берегу Байкала.

Теги: экология Байкал Китай вода

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирском зоопарке Питон альбинос замер на кладке яиц

сегодня 19:06 Общество 0 Коммент.

Последний водочный магнат региона хочет стать мэром Новосибирска

сегодня 16:56 Общество 0 Коммент.

Оставленные без присмотра дети спасены благодаря пожарному извещателю в доме под Новосибирском.

сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

Бердская ЦГБ нашла желающего перевозить трупы из больницы в морг за 1283 рубля

сегодня 16:07 Общество 0 Коммент.

На Байкале остановили строительство завода по розливу воды для Китая

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Путёвки в детские сады Новосибирска начнут выдавать в понедельник

сегодня 13:45 Общество 0 Коммент.

В Октябрьском районе Новосибирска ограничено движение автомобилей

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

сегодня 12:22 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор изъял из торговых сетей Новосибирска шесть партий опасной для здоровья рыбы

сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске

сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Министерство просвещения утвердило расписание сдачи ЕГЭ на 2019 год

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения рака

сегодня 09:43 Общество 0 Коммент.

Заключённый напал на сотрудника колонии в Новосибирске

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

Синоптики обещают резкие перепады температур в Новосибирске и первый дождь

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы доплатят 5 процентов за отопление из-за холодной и продолжительной зимы

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка снова не помогла сборной России выиграть медаль на чемпионате мира

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

Миллион рублей потратят на обработку от клещей в Бердске

вчера 21:02 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
05.03.2019

Чистая работа

Руководство новосибирского «Горводоканала» поблагодарили за успех...

Читать далее
Image
13.12.2018

Как становятся лидерами

Экологические эксперты признали новосибирский ...

Читать далее
Image
13.12.2018

Колыванский насос признан потерпевшим

В истории строитель...

Читать далее
Image
07.12.2018

Бояться ли китайцев, юани приносящих

Стоит ли опасаться инте...

Читать далее
Image
19.11.2018

Бурый уголь: новосибирский воздух стал чище

Горожане беспокоились напрасно

Читать далее
Image
12.11.2018

Серпом по Байкалу

Как нам, сибирякам, относиться к тому, что Забайкалье и Бу...

Читать далее

Новости по теме

Сергея Зверева вызвали в полицию за пикет в защиту Байкала 12.03.2019

Популярное

Image

Жительница Новосибирска пропала при странных обстоятельствах

Image

Новосибирская биатлонистка показала второй результат российской с...

Image

В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Луки...

Image

Под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Image

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

Image

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

Image

В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

Image

Следком начал проверку после конфликта ученицы и сотрудницы болот...

Image

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуац...

Image

Опасная лаборатория угрожала возникновением эпидемии жителям Ново...

Image

Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в Новосибирске

Image

69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опас...

Image

Полсотни феминисток вышли на пикет в честь 8 Марта в центре Новос...