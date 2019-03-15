На Байкале остановили строительство завода по розливу воды для Китая

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Суд удовлетворил требования прокуратуры и прекратил работы на скандальной стройке на берегу Байкала.

Строительство завода по розливу воды из озера Байкал для потребителей из Китая приостановлено решением суда. Иск подала Западно-Байкальская природоохранная прокуратура. В ходе проверки её специалисты выявили на территории стройки следы нефтепродуктов и свалки с отходами производства, сообщает «Интерфакс».

На момент общественных слушаний не было предоставлено разрешение на производство земляных работ. Нарушения также были отмечены в ходе проведения государственной экологической экспертизы.

О начале строительства на берегу Байкала завода по розливу воды для Китая стало известно в ноябре прошлого года. В сутки предприятие планировало выпускать до 528 тысяч литров воды. Объём инвестиций обозначили в пределах 1,5 миллиарда рублей. Обещали предоставить жителям ближайшего посёлка Култук 150 рабочих мест.

Впрочем, уже в январе на территории страны начались масштабные акции против строительства водозабора. Общественники начали собирать подписи против продажи байкальской воды. Была создана петиция, подписи под которой поставили более 500 тысяч небезразличных россиян. Люди опасались, что производство принесёт уникальному озеру непоправимый ущерб.

На защиту Байкала встали и российские звёзды. Известный шоумен Сергей Зверев, уроженец посёлка Култук, провёл серию одиночных пикетов, в том числе и на Красной площади в Москве с единственным требованием: не допустить строительства на Байкале. Не остановило стилиста и певца даже приглашение в полицию для составления протокола о нарушении правил проведения публичных акций.

О проведении проверки объекта распорядился и премьер России Дмитрий Медведев. А в минувшую среду об угрозе строительства для редких животных, населяющих берега озера Байкал, заявили в Совете по правам человека при президенте России.

Напомним, в декабре 2018 года бывший российский профессиональный борец сумо Анатолий Михаханов решил пройти курс лечебного голодания на берегу Байкала.