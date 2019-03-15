На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области

фото из группы «В\ч 12739» в соцсети «ВКонтакте»

Начальник одной из служб войсковой части в Толмачёво предложил сотруднику ФСБ 150 тысяч, чтобы тот не увидел растраты авиационного топлива.

Начальник автомобильной и электрогазовой службы войсковой части 12739, дислоцированной в городе Оби Новосибирской области, попался на хищении авиационного топлива. Преступление было выявлено сотрудником ФСБ. Предприимчивый майор решил договориться с представителем спецслужбы и предложил взятку в размере 150 тысяч. В момент передачи денег военного задержали.

Суд признал достаточными собранные доказательства.

Как сообщает главное военное следственное управление СК РФ, офицеру минобороны назначено наказание в виде штрафа в 1,1 миллиона рублей. Кроме того, авиатора лишили звания майора и возможности занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Напомним, в феврале в Новосибирске по подозревают в отмывании денег и хищениях под стражу взяли топ-менеджера клиники имени Мешалкина.