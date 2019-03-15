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На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской областиРубрика: общество
15.03.2019 11:07
фото из группы «В\ч 12739» в соцсети «ВКонтакте»
Начальник одной из служб войсковой части в Толмачёво предложил сотруднику ФСБ 150 тысяч, чтобы тот не увидел растраты авиационного топлива.
Начальник автомобильной и электрогазовой службы войсковой части 12739, дислоцированной в городе Оби Новосибирской области, попался на хищении авиационного топлива. Преступление было выявлено сотрудником ФСБ. Предприимчивый майор решил договориться с представителем спецслужбы и предложил взятку в размере 150 тысяч. В момент передачи денег военного задержали.
Суд признал достаточными собранные доказательства.
Как сообщает главное военное следственное управление СК РФ, офицеру минобороны назначено наказание в виде штрафа в 1,1 миллиона рублей. Кроме того, авиатора лишили звания майора и возможности занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.
Напомним, в феврале в Новосибирске по подозревают в отмывании денег и хищениях под стражу взяли топ-менеджера клиники имени Мешалкина.
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Лента новостей
Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске
На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области
В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Лукинский
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