Новосибирская биатлонистка снова не помогла сборной России выиграть медаль на чемпионате мира

фото со страницы Евгении Павловой в Instagram

Евгения Павлова допустила всего два промаха, но этого не хватило для попадания на пьедестал.

В шведском Эстерсунде продолжается чемпионат мира по биатлону. Очередным видом соревновательной программы стала одиночная смешанная эстафета. В сингл-миксте два спортсмена – мужчина и женщина – сменяя друг друга, бегут гонку с четырьмя огневыми рубежами для каждого. В состав сборной России тренерский штаб включил 25-летнего Матвея Елисеева и его ровесницу Евгению Павлову, представляющую Новосибирскую область.

Женщины вышли на старт первыми. Павлова на стрельбе из положения лёжа не допустила ни одного промаха и ушла на трассу в плотной группе лидеров. Второй рубеж оказался чуть менее удачным для сибирячки. Она использовала один дополнительный патрон, однако отставание от первого места по-прежнему составляло около 10 секунд.

Матвей Елисеев на первой стрельбе поразил все мишени, а вот на второй допустил три промаха, использовал все дополнительные патроны, и потерял на этом драгоценные секунды. Евгения Павлова на своём втором этапе снова промахнулась лишь один раз, однако на лыжне была медленнее основных соперниц и передала эстафету с отставанием более 30 секунд.

«Тяжело, наверное, было, потому что большие скорости были с первого круга. По максимуму работали девчонки», – прокомментировала она своё выступление сразу после финиша в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Матвей Елисеев поразил все оставшиеся десять мишеней, однако при точной стрельбе конкурентов это уже не имело никакого значения. Кроме того, на последнем круге скорость россиянина заметно упала и он пришел к финишу только шестым с отставанием более 50 секунд.

Очередное золото в этой гонке завоевала сборная Норвегии, серебро досталось тандему из Италии, а бронзовые награды – к радости местной публики – получили представители Швеции.

В копилке сборной России по-прежнему остается только одна серебряная медаль. Программа чемпионата мира завершится в эти выходные классическими эстафетами, а также масс-стартами.

Напомним, 12 марта сборная России по хоккею третий раз подряд выиграла золото на зимней Универсиаде.