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Новосибирцы доплатят 5 процентов за отопление из-за холодной и продолжительной зимы

Рубрика: общество

15.03.2019 07:47

фото из архива sib.fm

В СГК рассказали, почему новосибирцы получат квитанции с дополнительными начислениями за тепло.

В первом квартале 2019 года новосибирцы начали получать квитанции с выросшей платой за отопление. По данным пресс-службы СГК, около 80 % жителей многоквартирных домов будут вынуждены доплатить за теплоснабжение, для остальных плата, наоборот, станет меньше. Связано это с годовой корректировкой. Она представляет собой разницу между расчётом за реально потреблённое тепло, которое показывают приборы учёта, и начислениями жителям за расчётный год.

«В 2018 году в Новосибирске зима была холоднее и продолжительнее, а значит, дома потребили больше тепла. Поэтому суммы в квитанциях увеличатся», — объяснили в компании.

В СГК также добавили, что в 2015 и 2017 годах перерасчёт был в пользу жителей Новосибирска, то есть в сторону уменьшения.

«В целом по Новосибирску увеличение из-за годовой корректировки составило около 5 % от всей суммы платы за отопление», – уточнил директор новосибирского теплосбытового подразделения СГК Дмитрий Григорович.

Величина корректировки зависит от объёма тепловой энергии, которая была потреблена домом, и от того, какой среднемесячный объём потребления УК или ТСЖ взяли за основу при проведении расчётов в 2018 году.

Ресурсоснабжающая компания также подчеркнула, что на особом контроле держит ситуацию с микрорайоном «Расточка», где зимой был сбой теплоснабжения. В квитанциях перерасчёт для местных жителей будет указан наряду с годовой корректировкой.

В случае возникновения вопросов в СГК предложили обратиться в управляющие компании, в контакт-центр компании по телефону +7 383 289-12-12, через обратную связь в мобильном приложении или через личный кабинет на сайте СГК.

Теги: СГК тепло

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сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

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Синоптики обещают резкие перепады температур в Новосибирске и первый дождь

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы доплатят 5 процентов за отопление из-за холодной и продолжительной зимы

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка снова не помогла сборной России выиграть медаль на чемпионате мира

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