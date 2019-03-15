Новосибирцы доплатят 5 процентов за отопление из-за холодной и продолжительной зимы

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Новосибирцы доплатят 5 процентов за отопление из-за холодной и продолжительной зимыРубрика: общество
15.03.2019 07:47
фото из архива sib.fm
В СГК рассказали, почему новосибирцы получат квитанции с дополнительными начислениями за тепло.
В первом квартале 2019 года новосибирцы начали получать квитанции с выросшей платой за отопление. По данным пресс-службы СГК, около 80 % жителей многоквартирных домов будут вынуждены доплатить за теплоснабжение, для остальных плата, наоборот, станет меньше. Связано это с годовой корректировкой. Она представляет собой разницу между расчётом за реально потреблённое тепло, которое показывают приборы учёта, и начислениями жителям за расчётный год.
«В 2018 году в Новосибирске зима была холоднее и продолжительнее, а значит, дома потребили больше тепла. Поэтому суммы в квитанциях увеличатся», — объяснили в компании.
В СГК также добавили, что в 2015 и 2017 годах перерасчёт был в пользу жителей Новосибирска, то есть в сторону уменьшения.
«В целом по Новосибирску увеличение из-за годовой корректировки составило около 5 % от всей суммы платы за отопление», – уточнил директор новосибирского теплосбытового подразделения СГК Дмитрий Григорович.
Величина корректировки зависит от объёма тепловой энергии, которая была потреблена домом, и от того, какой среднемесячный объём потребления УК или ТСЖ взяли за основу при проведении расчётов в 2018 году.
Ресурсоснабжающая компания также подчеркнула, что на особом контроле держит ситуацию с микрорайоном «Расточка», где зимой был сбой теплоснабжения. В квитанциях перерасчёт для местных жителей будет указан наряду с годовой корректировкой.
В случае возникновения вопросов в СГК предложили обратиться в управляющие компании, в контакт-центр компании по телефону +7 383 289-12-12, через обратную связь в мобильном приложении или через личный кабинет на сайте СГК.
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