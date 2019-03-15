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Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

Рубрика: общество

15.03.2019 10:14

фото с сайта pixabay.com

Жители Советского района Новосибирска не могут определиться, нужно ли им новое здание поликлиники и где его разместить

Строительство двух новых поликлиник, которые власти региона планировали возвести в Новосибирске по концессионным соглашениям, до сих пор не начато. 

На заключение концессионного соглашения на реконструкцию эндокринологического отделения на улице Забалуева в Ленинском районе требуется 90 миллионов рублей. Инвестора пока не нашли. Об этом сообщила министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова на заседании комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения регионального Заксобрания. 

Со вторым медицинским учреждением история и вовсе странная. Жители микрорайона ОбьГЭС не могут определиться: нужна ли им вообще поликлиника и, если нужна, где её строить? 

Общественники выступают против строительства нового здания в центре микрорайона, так как изначально эта площадка была предназначена для возведения детского сада на 260 мест. 

Активисты уверены, что в микрорайоне уже есть подходящее для поликлиники здание. Сейчас все четыре этажа занимает стоматология. Размещение здесь поликлинических кабинетов могло бы сэкономить бюджетные средства, считают авторы идеи.

К слову, концессионер для строительства на ОбьГЭСе в прошлом году был найден. Однако итоги конкурса, в котором победила компания под брендом «Полимедика», отменили. 

Напомним, 3 марта губернатор Новосибирской области назвал «очень сложной» ситуацию с реализацией в регионе «мусорной концессии».

Теги: больницы Минздрав концессия Новосибирск

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Предложить новость

В Октябрьском районе Новосибирска ограничено движение автомобилей

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

сегодня 12:22 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор изъял из торговых сетей Новосибирска шесть партий опасной для здоровья рыбы

сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске

сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Лукинский

сегодня 11:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Министерство просвещения утвердило расписание сдачи ЕГЭ на 2019 год

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения рака

сегодня 09:43 Общество 0 Коммент.

Заключённый напал на сотрудника колонии в Новосибирске

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

Синоптики обещают резкие перепады температур в Новосибирске и первый дождь

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы доплатят 5 процентов за отопление из-за холодной и продолжительной зимы

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка снова не помогла сборной России выиграть медаль на чемпионате мира

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

Миллион рублей потратят на обработку от клещей в Бердске

вчера 21:02 Общество 0 Коммент.

Власти проведут ещё одну экспертизу аварийного дома в Барабинске

вчера 20:36 Недвижимость 0 Коммент.

В клинике Мешалкина спасли жизнь новосибирской пенсионерке с редкой патологией

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

Школьница в Кузбассе получила тяжёлые травмы из-за упавшей на неё с крыши глыбы льда

вчера 18:25 Хроника 0 Коммент.

Кемеровские музыканты посвятят концерт годовщине пожара в «Зимней вишне»

вчера 17:30 Культура 0 Коммент.

В Новосибирский зоопарк привезут кошачьих медведей

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

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