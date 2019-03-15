Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

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Жители Советского района Новосибирска не могут определиться, нужно ли им новое здание поликлиники и где его разместить

Строительство двух новых поликлиник, которые власти региона планировали возвести в Новосибирске по концессионным соглашениям, до сих пор не начато.

На заключение концессионного соглашения на реконструкцию эндокринологического отделения на улице Забалуева в Ленинском районе требуется 90 миллионов рублей. Инвестора пока не нашли. Об этом сообщила министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова на заседании комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения регионального Заксобрания.

Со вторым медицинским учреждением история и вовсе странная. Жители микрорайона ОбьГЭС не могут определиться: нужна ли им вообще поликлиника и, если нужна, где её строить?

Общественники выступают против строительства нового здания в центре микрорайона, так как изначально эта площадка была предназначена для возведения детского сада на 260 мест.

Активисты уверены, что в микрорайоне уже есть подходящее для поликлиники здание. Сейчас все четыре этажа занимает стоматология. Размещение здесь поликлинических кабинетов могло бы сэкономить бюджетные средства, считают авторы идеи.

К слову, концессионер для строительства на ОбьГЭСе в прошлом году был найден. Однако итоги конкурса, в котором победила компания под брендом «Полимедика», отменили.

Напомним, 3 марта губернатор Новосибирской области назвал «очень сложной» ситуацию с реализацией в регионе «мусорной концессии».