Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

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Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиникиРубрика: общество
15.03.2019 10:14
фото с сайта pixabay.com
Жители Советского района Новосибирска не могут определиться, нужно ли им новое здание поликлиники и где его разместить
Строительство двух новых поликлиник, которые власти региона планировали возвести в Новосибирске по концессионным соглашениям, до сих пор не начато.
На заключение концессионного соглашения на реконструкцию эндокринологического отделения на улице Забалуева в Ленинском районе требуется 90 миллионов рублей. Инвестора пока не нашли. Об этом сообщила министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова на заседании комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения регионального Заксобрания.
Со вторым медицинским учреждением история и вовсе странная. Жители микрорайона ОбьГЭС не могут определиться: нужна ли им вообще поликлиника и, если нужна, где её строить?
Общественники выступают против строительства нового здания в центре микрорайона, так как изначально эта площадка была предназначена для возведения детского сада на 260 мест.
Активисты уверены, что в микрорайоне уже есть подходящее для поликлиники здание. Сейчас все четыре этажа занимает стоматология. Размещение здесь поликлинических кабинетов могло бы сэкономить бюджетные средства, считают авторы идеи.
К слову, концессионер для строительства на ОбьГЭСе в прошлом году был найден. Однако итоги конкурса, в котором победила компания под брендом «Полимедика», отменили.
Напомним, 3 марта губернатор Новосибирской области назвал «очень сложной» ситуацию с реализацией в регионе «мусорной концессии».
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