Оставленные без присмотра дети спасены благодаря пожарному извещателю в доме под Новосибирском.

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Спасателям пришлось уговаривать детей открыть им дверь заполняющегося дымом дома.

Сотрудники МЧС спасли детей от удушья угарным газом в частном доме города Куйбышев. Быстро среагировать на ЧП помог установленный в доме датчик дыма, который оповестил спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по новосибирской области сегодня, 15 марта.

Днём, 15 марта на пульт управления МЧС поступил сигнал о задымлении в деревянном доме. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в доме кроме двух детей одному из которых всего один год никого не было. Дети не сразу открыли дверь незнакомым людям, пожарным пришлось уговаривать их, чтобы попасть внутрь.

Как казалось, возгорания в доме не было, но из-за неисправности в топящейся внутри печи помещение начало заполнятся дымом. После оказания помощи детям сотрудники МЧС вызвали пожарного инспектора и представителей социальной службы.

В сообщении уточняется, что на сегодняшний день в домах многодетных и малоимущих семей установлено почти 10 тысяч извещателей с GSM-модулем. Установка такого оборудования началась в 2018 году.

Напомним, в феврале 2019 года в Новосибирской области проходили внеплановые проверки автоматических извещателей после трагедии в Краснозёрском районе.