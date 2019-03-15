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Оставленные без присмотра дети спасены благодаря пожарному извещателю в доме под Новосибирском.Рубрика: общество
15.03.2019 16:33
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Спасателям пришлось уговаривать детей открыть им дверь заполняющегося дымом дома.
Сотрудники МЧС спасли детей от удушья угарным газом в частном доме города Куйбышев. Быстро среагировать на ЧП помог установленный в доме датчик дыма, который оповестил спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по новосибирской области сегодня, 15 марта.
Днём, 15 марта на пульт управления МЧС поступил сигнал о задымлении в деревянном доме. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в доме кроме двух детей одному из которых всего один год никого не было. Дети не сразу открыли дверь незнакомым людям, пожарным пришлось уговаривать их, чтобы попасть внутрь.
Как казалось, возгорания в доме не было, но из-за неисправности в топящейся внутри печи помещение начало заполнятся дымом. После оказания помощи детям сотрудники МЧС вызвали пожарного инспектора и представителей социальной службы.
В сообщении уточняется, что на сегодняшний день в домах многодетных и малоимущих семей установлено почти 10 тысяч извещателей с GSM-модулем. Установка такого оборудования началась в 2018 году.
Напомним, в феврале 2019 года в Новосибирской области проходили внеплановые проверки автоматических извещателей после трагедии в Краснозёрском районе.
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