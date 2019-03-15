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Оставленные без присмотра дети спасены благодаря пожарному извещателю в доме под Новосибирском.

Рубрика: общество

15.03.2019 16:33

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Спасателям пришлось уговаривать детей открыть им дверь заполняющегося дымом дома. 

Сотрудники МЧС спасли детей от удушья угарным газом в частном доме города Куйбышев. Быстро среагировать на ЧП помог установленный в доме датчик дыма, который оповестил спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по новосибирской области сегодня, 15 марта. 

Днём, 15 марта на пульт управления МЧС поступил сигнал о задымлении в деревянном доме. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в доме кроме двух детей одному из которых всего один год никого не было. Дети не сразу открыли дверь незнакомым людям, пожарным пришлось уговаривать их, чтобы попасть внутрь. 

Как казалось, возгорания в доме не было, но из-за неисправности в топящейся внутри печи помещение начало заполнятся дымом. После оказания помощи детям сотрудники МЧС вызвали пожарного инспектора и представителей социальной службы. 

В сообщении уточняется, что на сегодняшний день в домах многодетных и малоимущих семей установлено почти 10 тысяч извещателей с GSM-модулем. Установка такого оборудования началась в 2018 году. 

Напомним, в феврале 2019 года в Новосибирской области проходили внеплановые проверки автоматических извещателей после трагедии в Краснозёрском районе.

Теги: Новосибирская область МЧС спасение Задымление

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сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:45 Общество 0 Коммент.

В Октябрьском районе Новосибирска ограничено движение автомобилей

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:22 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения рака

сегодня 09:43 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

Синоптики обещают резкие перепады температур в Новосибирске и первый дождь

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы доплатят 5 процентов за отопление из-за холодной и продолжительной зимы

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка снова не помогла сборной России выиграть медаль на чемпионате мира

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

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вчера 21:02 Общество 0 Коммент.

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