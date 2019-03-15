Педофил из Тывы получил пожизненный срок за убийство и надругательство над восьмилетней девочкой

6 баллов
+4
65.42 74.07
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирском зоопарке Питон альбинос замер на кладке яиц

сегодня 19:06 Общество 0 Коммент.

Последний водочный магнат региона хочет стать мэром Новосибирска

сегодня 16:56 Общество 0 Коммент.

Оставленные без присмотра дети спасены благодаря пожарному извещателю в доме под Новосибирском.

сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

Бердская ЦГБ нашла желающего перевозить трупы из больницы в морг за 1283 рубля

сегодня 16:07 Общество 0 Коммент.

На Байкале остановили строительство завода по розливу воды для Китая

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Путёвки в детские сады Новосибирска начнут выдавать в понедельник

сегодня 13:45 Общество 0 Коммент.

В Октябрьском районе Новосибирска ограничено движение автомобилей

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

сегодня 12:22 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор изъял из торговых сетей Новосибирска шесть партий опасной для здоровья рыбы

сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске

сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Министерство просвещения утвердило расписание сдачи ЕГЭ на 2019 год

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения рака

сегодня 09:43 Общество 0 Коммент.

Заключённый напал на сотрудника колонии в Новосибирске

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

Синоптики обещают резкие перепады температур в Новосибирске и первый дождь

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы доплатят 5 процентов за отопление из-за холодной и продолжительной зимы

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка снова не помогла сборной России выиграть медаль на чемпионате мира

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

Миллион рублей потратят на обработку от клещей в Бердске

вчера 21:02 Общество 0 Коммент.

Педофил из Тывы получил пожизненный срок за убийство и надругательство над восьмилетней девочкой

Рубрика: проиcшествия

15.03.2019 13:53

ФОТО С САЙТА СУ СКР ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

Извращенец заманил девочку в заброшенное здание, пообещав угостить сладостями; там он совершил изнасилование и жестокое убийство ребёнка. 

В Республике Тыва суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в изнасиловании и убийстве малолетнего ребёнка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Тыва. 

По информации следователей, 15 мая 2018 года 56-летний житель села Балгазын Тандинского района заманил восьмилетнюю односельчанку в пустующее здание, пообещав угостить там конфетами. 

Внутри здания педофил набросился на девочку и начал душить. Когда она потеряла сознание, обвиняемый совершил над ней сексуальное насилие. Затем злоумышленник испугался, что девочка, очнувшись, сможет опознать его, поэтому решил убить ребенка. Мужчина вынес мёртвое тело на улицу, где позже его обнаружили оперативники.

В течение суток сотрудники полиции установили причастность обвиняемого к убийству. На первых этапах расследования задержанный дал признательные показания, однако позже пытался отрицать часть вины.

После проведения ряда экспертиз опровергнуть виновность подозреваемого было невозможно. Решением суда мужчина был приговорён к пожизненному тюремному заключению.

Напомним, 15 марта стало известно, что в Новосибирске разыскивают педофила.

 

Теги: педофил криминал Тыва жестокость

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирском зоопарке Питон альбинос замер на кладке яиц

сегодня 19:06 Общество 0 Коммент.

Последний водочный магнат региона хочет стать мэром Новосибирска

сегодня 16:56 Общество 0 Коммент.

Оставленные без присмотра дети спасены благодаря пожарному извещателю в доме под Новосибирском.

сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

Бердская ЦГБ нашла желающего перевозить трупы из больницы в морг за 1283 рубля

сегодня 16:07 Общество 0 Коммент.

На Байкале остановили строительство завода по розливу воды для Китая

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Путёвки в детские сады Новосибирска начнут выдавать в понедельник

сегодня 13:45 Общество 0 Коммент.

В Октябрьском районе Новосибирска ограничено движение автомобилей

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

сегодня 12:22 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор изъял из торговых сетей Новосибирска шесть партий опасной для здоровья рыбы

сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске

сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Министерство просвещения утвердило расписание сдачи ЕГЭ на 2019 год

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения рака

сегодня 09:43 Общество 0 Коммент.

Заключённый напал на сотрудника колонии в Новосибирске

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

Синоптики обещают резкие перепады температур в Новосибирске и первый дождь

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы доплатят 5 процентов за отопление из-за холодной и продолжительной зимы

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка снова не помогла сборной России выиграть медаль на чемпионате мира

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

Миллион рублей потратят на обработку от клещей в Бердске

вчера 21:02 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Новости по теме

Педофила объявили в розыск в Новосибирске сегодня 12:30 На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области сегодня 11:07

Популярное

Image

Жительница Новосибирска пропала при странных обстоятельствах

Image

Новосибирская биатлонистка показала второй результат российской с...

Image

В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Луки...

Image

Под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Image

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

Image

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

Image

В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

Image

Следком начал проверку после конфликта ученицы и сотрудницы болот...

Image

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуац...

Image

Опасная лаборатория угрожала возникновением эпидемии жителям Ново...

Image

Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в Новосибирске

Image

69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опас...

Image

Полсотни феминисток вышли на пикет в честь 8 Марта в центре Новос...