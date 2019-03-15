Педофил из Тывы получил пожизненный срок за убийство и надругательство над восьмилетней девочкой

ФОТО С САЙТА СУ СКР ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

Извращенец заманил девочку в заброшенное здание, пообещав угостить сладостями; там он совершил изнасилование и жестокое убийство ребёнка.

В Республике Тыва суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в изнасиловании и убийстве малолетнего ребёнка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Тыва.

По информации следователей, 15 мая 2018 года 56-летний житель села Балгазын Тандинского района заманил восьмилетнюю односельчанку в пустующее здание, пообещав угостить там конфетами.

Внутри здания педофил набросился на девочку и начал душить. Когда она потеряла сознание, обвиняемый совершил над ней сексуальное насилие. Затем злоумышленник испугался, что девочка, очнувшись, сможет опознать его, поэтому решил убить ребенка. Мужчина вынес мёртвое тело на улицу, где позже его обнаружили оперативники.

В течение суток сотрудники полиции установили причастность обвиняемого к убийству. На первых этапах расследования задержанный дал признательные показания, однако позже пытался отрицать часть вины.

После проведения ряда экспертиз опровергнуть виновность подозреваемого было невозможно. Решением суда мужчина был приговорён к пожизненному тюремному заключению.

Напомним, 15 марта стало известно, что в Новосибирске разыскивают педофила.