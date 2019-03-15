Педофила объявили в розыск в Новосибирске

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Злоумышленник нападал на детей днём 11 марта в Ленинском районе Новосибирска.

Новосибирская полиция объявила в розыск мужчину, который совершил насильственные действия в отношении несовершеннолетних.

«11 марта около 12:50 неустановленное лицо, находясь у дома № 17 по улице Забалуева в Ленинском районе города Новосибирска, совершило насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних лиц», – приводит текст ориентировки «Инцидент Новосибирск».

На вид подозреваемому 35-40 лет. Рост около 180 сантиметров. Одет в синюю куртку с белой эмблемой, светло-серые джинсы, чёрную шапку.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту Сиб.фм оперативно не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию.

Напомним, вчера, 14 марта, стало известно об орудовавшем на Алтае серийном педофиле, который насиловал детей из малообеспеченных семей.