Педофила объявили в розыск в Новосибирске

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Педофила объявили в розыск в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
15.03.2019 12:30
фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
Злоумышленник нападал на детей днём 11 марта в Ленинском районе Новосибирска.
Новосибирская полиция объявила в розыск мужчину, который совершил насильственные действия в отношении несовершеннолетних.
«11 марта около 12:50 неустановленное лицо, находясь у дома № 17 по улице Забалуева в Ленинском районе города Новосибирска, совершило насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних лиц», – приводит текст ориентировки «Инцидент Новосибирск».
На вид подозреваемому 35-40 лет. Рост около 180 сантиметров. Одет в синюю куртку с белой эмблемой, светло-серые джинсы, чёрную шапку.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту Сиб.фм оперативно не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию.
Напомним, вчера, 14 марта, стало известно об орудовавшем на Алтае серийном педофиле, который насиловал детей из малообеспеченных семей.
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Лента новостей
Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске
На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области
В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Лукинский
Министерство просвещения утвердило расписание сдачи ЕГЭ на 2019 год
В Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения рака
Синоптики обещают резкие перепады температур в Новосибирске и первый дождь
Новосибирцы доплатят 5 процентов за отопление из-за холодной и продолжительной зимы
Власти проведут ещё одну экспертизу аварийного дома в Барабинске
В клинике Мешалкина спасли жизнь новосибирской пенсионерке с редкой патологией
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