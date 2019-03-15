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Омские подростки избили двенадцатилетнего мальчика и сняли издевательства на камеру

Рубрика: общество, проиcшествия

15.03.2019 19:33

ФОТО И ВИДЕО из группы «ОМСК ИНЦИДЕНТ» соцсети «ВКОНТАКТЕ»

Восьмиклассники били и оскорбляли 12-летнего мальчика, снимая происходящее на камеру; видео они выложили сеть.

В Омской области следователи начали проверку по факту размещённого в социальной сети «ВКонтакте» видеоролика, на кадрах которого подростки бьют и унижают младшеклассника. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы СУ СКР по Омской области. 

По предварительной информации, 10 марта ученики восьмого класса одной из школ города Тевриза избили 12-летнего мальчика.

Со слов оперативников, экзекуция произошла после того, как старший школьник потребовал от младшего деньги за якобы разбитый ранее телефон, однако парень отказался платить.  

Видео, снятое одним из участников избиения, школьники выложили в социальную сеть «ВКонтакте». Наткнувшись на эту запись, родственники мальчика обратились за помощью к средствам массовой информации. Сообщение о тевризских школьниках распространилось в СМИ, где на него обратили внимание правоохранители. 

Так, в паблик «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте» обратился родственник избитого мальчика. Он рассказал, что обнаружил видео в сообществе «ВКонтакте» — «Забивы Тевриз». В этой группе, которую создали теврзиские школьники, выкладывались видео и других избиений и массовых драк (забивов) с их участием. Сама группа, по мнению автора обращения, «пропагандирует агрессивное и асоциальное поведение», а издевательства над мальчиком начались ещё в ноябре прошлого года с нападок его внешность.

«Все улики (переписки из контакта и видео) уже представлены в отдел полиции. Но хотелось бы, что бы этот инцидент не заглох, чтобы больше ни один ребёнок не пострадал», – написал родственник мальчика (орфография и пунктуация сохранены без изменений – прим. Сиб.фм). 

Через несколько часов после того, как стало известно о начале доследственной проверки, паблик «Забивы Тевриз» сменил название. Большинство фото и видео из него были удалены, а организаторы сообщества удалили свои профили из раздела «контакты». 

Напомним, в феврале алтайские подростки избили и ограбили одноклассника из-за его хороших оценок.

Теги: насилие происшествия Омская область школьники

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вчера 11:07 Общество 0 Коммент.

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