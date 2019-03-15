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Последний водочный магнат региона хочет стать мэром Новосибирска

Рубрика: общество

15.03.2019 16:56

Скриншот из видео на странице тимура ханова в facebook.com

Список претендентов на пост новосибирского градоначальника пополнил кандидат от «Партии Роста» – известный предприниматель Сергей Проничев. 

Новосибирское отделение «Партии Роста» согласовало с Центральным комитетом кандидатуру на выдвижение в мэры Новосибирска. 26 марта известный в прошлом водочный магнат Сергей Проничев обещает собрать пресс-конференцию и объявить об этом публично.

«Мы идём на выборы не пиариться, реклама нашему кандидату не нужна, как вы понимаете. Он известный бизнесмен, магнат, меценат. Мы идём реально побеждать. Задача – обойти действующего градоначальника», – сообщил корреспонденту Сиб.фм руководитель новосибирского отделения «Партии Роста» Андрей Суботковский. 

По данным Андрея Суботковского, предоставленным эксклюзивно для Сиб.фм, 30 марта в Москве пройдёт заседание политсовета «Партии Роста». Кандидат в мэры Новосибирска Сергей Проничев встретится с руководителем движения, уполномоченным по защите прав предпринимателей в России Борисом Титовым. 

Прежде кандидат на должность мэра Новосибирска Сергей Проничев был хорошо известен на алкогольном рынке России. Он создал компанию «Витта» («Сибирский бальзам»), которая была одним из крупнейших производителей крепких спиртных напитков в стране и последним независимым представителем отрасли в регионе, но ушла в банкротство в 2011 году. Сейчас, по разным источникам, Проничев является учредителем нескольких компаний в сфере ЖКХ и недвижимости. 

Напомним, 7 марта Сиб.фм запустил опрос: кого нужно выдвинуть кандидатом в мэры Новосибирска?

Теги: мэр выборы новосибирск

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Предложить новость

В Новосибирском зоопарке Питон альбинос замер на кладке яиц

сегодня 19:06 Общество 0 Коммент.

Последний водочный магнат региона хочет стать мэром Новосибирска

сегодня 16:56 Общество 0 Коммент.

Оставленные без присмотра дети спасены благодаря пожарному извещателю в доме под Новосибирском.

сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

Бердская ЦГБ нашла желающего перевозить трупы из больницы в морг за 1283 рубля

сегодня 16:07 Общество 0 Коммент.

На Байкале остановили строительство завода по розливу воды для Китая

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Путёвки в детские сады Новосибирска начнут выдавать в понедельник

сегодня 13:45 Общество 0 Коммент.

В Октябрьском районе Новосибирска ограничено движение автомобилей

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

сегодня 12:22 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор изъял из торговых сетей Новосибирска шесть партий опасной для здоровья рыбы

сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске

сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Министерство просвещения утвердило расписание сдачи ЕГЭ на 2019 год

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения рака

сегодня 09:43 Общество 0 Коммент.

Заключённый напал на сотрудника колонии в Новосибирске

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

Синоптики обещают резкие перепады температур в Новосибирске и первый дождь

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы доплатят 5 процентов за отопление из-за холодной и продолжительной зимы

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка снова не помогла сборной России выиграть медаль на чемпионате мира

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

Миллион рублей потратят на обработку от клещей в Бердске

вчера 21:02 Общество 0 Коммент.

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