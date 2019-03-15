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Путёвки в детские сады Новосибирска начнут выдавать в понедельник

Рубрика: общество

15.03.2019 13:45

Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске изменили правила выдачи направлений в дошкольные учреждения; первые путёвки очередники получат 18 марта. 

В ближайший понедельник очередники получат первые путёвки в дошкольные учреждения мегаполиса. С 1 июня стартует приём детей в группы, а с 1 сентября – доукомплектование учреждений. 

Как сообщил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев, на данный момент в Новосибирске 270 дошкольных учреждений, 244 из них – в муниципальной собственности. Обучаются здесь более 87 тысяч мальчишек и девчонок. 

Наиболее остро вопрос с обеспеченностью детскими садами стоит в быстрорастущих микрорайонах Октябрьского, Ленинского, Кировского, Калининского районов и Центрального округа. 

По данным департамента образования, численность детсадовцев прирастает за счёт переселенцев из других регионов. С 1 мая по 31 декабря 2018 года за получением очереди в дошкольное учреждение обратились свыше 4,5 тысячи человек, что в два раза больше, чем в 2017 году.

Напомним, в конце 2018 года стало известно, что в Новосибирске путёвки в один из детских садов Калининского района продавали по 20 тысяч рублей.

Теги: детские сады образование дети

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сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:43 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

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