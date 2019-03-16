Росконтроль назвал самую диетическую икру

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Эксперты проверили шесть марок икры из баклажана; некоторые из них оказались слишком жирными.

Специалисты Росконтроля проверили в лаборатории шесть марок баклажанной икры: Bonduelle, «Грядка удачи / Наша семья», «EKO», «Пиканта», «Дядя Ваня» и «Коллекция Ретро». Основными критериями качества для продукта стали уровень жирности, безопасность для употребления и вкусовые качества.

По ГОСТу в икре должно содержаться 9 % жира. По этому критерию выигрывают только образцы «Пиканта» и «Коллекция Ретро». Однако эксперты утверждают, что в «ЕКО» и Bonduelle жира ненамного меньше нормы, что делает их скорее диетическими продуктами, чем вредными. А баклажанная икра «Грядка удачи» и «Дядя Ваня» явно проигрывают своим конкурентам. Их продукция гораздо более жирная, чем предполагает ГОСТ, а это может послужить причиной ухудшения здоровья.

Исследование показало, что все приведённые марки икры свежие и полностью соответствуют вкусовым характеристикам этого продукта. Однако один недочёт нашли в икре Bonduelle и «Дядя Ваня». Масса оказалась неравномерно измельчённой, что может вызвать трудности при использовании икры в качестве начинки для блинов или соуса к мясу.

Также экспертиза показала, что все продукты безопасны для употребления. Ни одна марка не попала в чёрный список Росконтроля.

Максимально ГОСТу соответствует икра от Bonduelle, которая получила 69 баллов от Росконтроля. На втором месте оказалась «Коллекция Ретро» (68 баллов), а на третьем – «ЕКО» (66 баллов).

Напомним, 7 марта 2019 года Росконтроль назвал вредные для здоровья шоколадные пасты.