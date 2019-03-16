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Росконтроль назвал самую диетическую икру

Рубрика: общество

16.03.2019 08:05

Фото с сайта pixabay.com

Эксперты проверили шесть марок икры из баклажана; некоторые из них оказались слишком жирными.

Специалисты Росконтроля проверили в лаборатории шесть марок баклажанной икры: Bonduelle, «Грядка удачи / Наша семья», «EKO», «Пиканта», «Дядя Ваня» и «Коллекция Ретро». Основными критериями качества для продукта стали уровень жирности, безопасность для употребления и вкусовые качества.

По ГОСТу в икре должно содержаться 9 % жира. По этому критерию выигрывают только образцы «Пиканта» и «Коллекция Ретро». Однако эксперты утверждают, что в «ЕКО» и Bonduelle жира ненамного меньше нормы, что делает их скорее диетическими продуктами, чем вредными. А баклажанная икра «Грядка удачи» и «Дядя Ваня» явно проигрывают своим конкурентам. Их продукция гораздо более жирная, чем предполагает ГОСТ, а это может послужить причиной ухудшения здоровья.

Исследование показало, что все приведённые марки икры свежие и полностью соответствуют вкусовым характеристикам этого продукта. Однако один недочёт нашли в икре Bonduelle и «Дядя Ваня». Масса оказалась неравномерно измельчённой, что может вызвать трудности при использовании икры в качестве начинки для блинов или соуса к мясу.

Также экспертиза показала, что все продукты безопасны для употребления. Ни одна марка не попала в чёрный список Росконтроля.

Максимально ГОСТу соответствует икра от Bonduelle, которая получила 69 баллов от Росконтроля. На втором месте оказалась «Коллекция Ретро» (68 баллов), а на третьем – «ЕКО» (66 баллов).

Напомним, 7 марта 2019 года Росконтроль назвал вредные для здоровья шоколадные пасты.

Теги: продукты Росконтроль Польза

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сегодня 10:43 Общество 0 Коммент.

Следком оправдал избитого владельцами собаки полицейского

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Посетителей бара в Новосибирске эвакуировали из-за бомбы

сегодня 09:34 Хроника 0 Коммент.

В Минобороны рассказали о сценарии парада Победы в Новосибирске

сегодня 09:29 Общество 0 Коммент.

Сибирские регионы стали лучшими и худшими в экологическом рейтинге России

сегодня 09:15 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самую диетическую икру

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:33 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:06 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:07 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:45 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:25 Общество 0 Коммент.

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

вчера 12:22 Хроника 0 Коммент.

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вчера 11:27 Общество 0 Коммент.

Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске

вчера 11:12 Хроника 0 Коммент.

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вчера 11:07 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:14 Общество 0 Коммент.

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